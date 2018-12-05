Какие рычаги воздействия могут сдержать Путина в Азовском море

Пока нет условий, которые бы заставили Россию изменить свою позицию по Азовскому морю. Рычаги есть, но готов ли Запад их применять?

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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Введение нового пакета санкций, прекращение участия России в SWIFT, остановка строительства газопровода "Северный поток-2". Согласование США предоставить Украине военную помощь. Подписание договора о партнерстве НАТО с Украиной вне НАТО. Корабли, которые постоянно базировались в Одессе. Это могло бы ускорить переговорный процесс с Путиным. И выйти на оптимальный вариант. Запад к этому не готов, а Россия не собирается менять свою позицию,

– говорит Виталий Кулик.

Политолог отмечает: переговоры – это уступки. А Россия, по ее собственному утверждению, исчерпала все возможные для нее уступки. И требует компромиссов со стороны Украины и Запада.

"Путин с Украиной прямых переговоров вести не собирается. Так же, как и о судьбе захваченных им наших моряков. Они рассматриваются не как военнопленные, а как "нарушители" российского законодательства. То есть их обмен тоже под вопросом. Потому что украинские военные якобы имели враждебные агрессивные цели, и это граничит даже с терроризмом", – говорит Кулик.

Виталий Кулик добавляет: в Азовском море продолжится блокада со стороны России. Уже началась зима. И частично судоходство прекращается.

Следующим шагом России могут быть подобные действия на Черном море. Поэтому Украине просто необходимо достичь прихода западных кораблей НАТО и решения вопроса конвоя,

– отметил Кулик.

Напомним, Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.