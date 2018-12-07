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      Росія продовжує блокувати Керченську протоку: з'явились промовисті деталі

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      Росія заблокувала у Керченській протоці понад 140 суден
      Росія заблокувала у Керченській протоці понад 140 суден / most.life

      Російська Федерація продовжує створювати перешкоди для проходження кораблів через Керченську протоку до українських портів незважаючи на усі міжнародні зобов'язання. Наразі проходу очікують понад сотня кораблів.

      Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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      "У Керченській протоці та поблизу неї спостерігається значне накопичення кораблів. За наявними в ДПСУ даними, станом на ранок 7 грудня на якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря", йдеться у повідомленні.

      У відомстві додали, що наприкінці листопада в Керченській протоці було більше 400 суден. Згодом, ситуація дещо стабілізувалася і їх кількість знизилася до 105. Проте, зараз у протоці знову починають накопичуватися судна.

      У Держприкордонслужбі наголосили, що Росія навмисно порушує усі міжнародні норми і змушує українські та іноземні торгові судна чекати на прохід.

      При цьому окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти. Загалом за минулу добу через Керченську протоку вони пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких 8 суден саме з/до портів України. При цьому останні піддавалися перевірці представниками ФСБ Росії,
      – заявили прикордонники.

      До слова, раніше голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що у Москві українські консули відвідали трьох поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими силовиками у Керченській протоці. За його словами, відтепер консули щодня будуть приходити до полонених українських моряків для того, щоб стежити за їхнім станом.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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