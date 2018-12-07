Росія продовжує блокувати Керченську протоку: з'явились промовисті деталі

Російська Федерація продовжує створювати перешкоди для проходження кораблів через Керченську протоку до українських портів незважаючи на усі міжнародні зобов'язання. Наразі проходу очікують понад сотня кораблів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"У Керченській протоці та поблизу неї спостерігається значне накопичення кораблів. За наявними в ДПСУ даними, станом на ранок 7 грудня на якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наприкінці листопада в Керченській протоці було більше 400 суден. Згодом, ситуація дещо стабілізувалася і їх кількість знизилася до 105. Проте, зараз у протоці знову починають накопичуватися судна.

У Держприкордонслужбі наголосили, що Росія навмисно порушує усі міжнародні норми і змушує українські та іноземні торгові судна чекати на прохід.

При цьому окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти. Загалом за минулу добу через Керченську протоку вони пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких 8 суден саме з/до портів України. При цьому останні піддавалися перевірці представниками ФСБ Росії,

– заявили прикордонники.

До слова, раніше голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що у Москві українські консули відвідали трьох поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими силовиками у Керченській протоці. За його словами, відтепер консули щодня будуть приходити до полонених українських моряків для того, щоб стежити за їхнім станом.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.