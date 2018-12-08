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      У Росії пояснили, чому перекривали українським кораблям шлях до Керченської протоки

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      У Росії пояснили, чому перекрили шлях українським кораблям до Керченської протоки
      У Росії пояснили, чому перекрили шлях українським кораблям до Керченської протоки / Ілюстративне фото

      У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що закриття Керченської протоки перед інцидентом з українськими військовими кораблями було пов'язане нібито "з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена, в тому числі, щодо Кримського мосту".

      Про це заявив перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський, повідомляє "Интерфакс".

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      В першу чергу, це було пов'язано з попередженням провокації, провокаційної акції, яка могла бути здійснена суднами ВМС України як щодо Кримського мосту, так і щодо безпеки мореплавання в Керч-Єнікальському каналі,
      – висловив позицію Росії Вольський.

      При цьому він заявив, що блокади українських морських портів на Азовському морі зі сторони Росії нібито немає.

      "Ніякої мови про так звану блокаду українських портів не йде. Ніякої упередженості або перевищень повноважень не відбувалося", – сказав представник ФСБ.

      Варто зауважити, що українські військові кораблі переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Окрім того, про цей перехід вони заздалегідь попередили російську сторону, на що не отримали жодних заперечень.

      До слова, Росія продовжує створювати перешкоди для проходження кораблів через Керченську протоку до українських портів, незважаючи на усі міжнародні зобов'язання. Станом на 7 грудня на прохід очікували понад 100 кораблів.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії ФСБ Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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