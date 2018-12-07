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      Почему украинские моряки не стреляли в ответ россиянам на Азове: объяснение Полторака

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      Полторак объяснил, почему украинские моряки не стреляли в ответ во время атаки россиян
      Полторак объяснил, почему украинские моряки не стреляли в ответ во время атаки россиян / Фото из открытых источников

      Украинские моряки, которых Россия захватила в плен во время провокации в Азовском море показали себя героями, не дав повода для Москвы начать вторжение в Украину. Ведь, если бы они открыли огонь в ответ против россиян, то РФ начала бы полномасштабную войну против Украины.

      Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает "Прямой".

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      "Побывать в состоянии, в котором были наши моряки, – вы знаете, это очень тяжелая история. Они герои. Потому что, если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, и было бы все по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию", – сказал чиновник.

      По его словам, только выдержка моряков спасла Украину от полномасштабной агрессии России.

      "Потому что из тех перехватов, которые мы видим, из переговоров, которые велись между кораблями ФСБ России и Черноморским флотом и нашими моряками, где они оскорбляли, где они нагло себя вели, где они в конце концов применили оружие, – только выдержка спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии", – подчеркнул Полторак.

      Министр добавил, что накануне инцидента в Керченском проливе Россия увеличила концентрацию вооружения и техники у границ Украины от двух до 10 раз и привела свои войска в оккупированном Крыму в боевую готовность.

      В последнее время количество танков увеличилось почти в 300 раз. За несколько дней перед этой ситуацией РФ вплотную приблизила к нашей границе три батальйонно-тактические группы. Одна из них сформирована в Рязани десантным полком, который участвовал в захвате Донецка и Луганска в 2014 году. Угроз было более чем достаточно. Путин и РФ ждали провокации с нашей стороны, чтобы были основания осуществить полномасштабную агрессию против Украины,
      – подчеркнул он.

      Полторак отметил, что против двух украинских катеров и буксира Россия выставила шесть кораблей ФСБ, четыре корабля ВМФ РФ, самолеты и боевые вертолеты. А украинские военные не отказались выполнять боевую задачу, несмотря на риски.

      К слову, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в Москве украинские консулы посетили трех раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими силовиками в Керченском проливе. По его словам, отныне консулы ежедневно будут приходить к пленным украинским морякам для того, чтобы следить за их состоянием.

      Что известно про события в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Оружие Владимир Путин Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Степан Полторак Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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