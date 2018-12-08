Конфлікт в Азовському морі та моряки в полоні РФ: чи готовий світ стати на захист України

Два тижні в російському полоні перебувають 24 українських моряки. Кремль запевняє: вони незаконно перетнули кордон. Заарештували хлопців на два місяці без права на заставу.

Частина з них знаходиться у слідчому ізоляторі Лефортово. Троє поранених – у медичному ізоляторі "Матроської тиші".

Читайте також: Росія перекинула в окупований Крим новий військовий корабель: відео

Лише під кінець тижня до них впустили українських консулів. І те під тиском міжнародної спільноти.

Вони дійсно поранені, перебувають у медичному ізоляторі "Матроської тиші". З медичної точки зору вони повинні бути у шпиталі. До кінця тижня буде графік відвідування,

– сказала радниця командувача Військово-морськими силами Вікторія Христиненко.

Проте у ФСБ заявили, що вони поранилися від обшивки корабля. Бо цілили, мовляв, не в моряків. Хоча пробоїна від снаряда, яка влучив в рубку, доводить протилежне.

Поведінка Російської Федерації у Керченській акваторії обурила весь світ. Лише лінивий не заявляв про порушення Кремлем міжнародного права. У ЄС показово нагримали на Путіна. Проте санкції не запровадили – проти виступила Німеччина. Зате Литва застосувала власні 20 особам, причетних до агресії у Керченській протоці, зась до країни. Про це заявила її президент, яка учора відвідала Україну

Ми ввели наші національні санкції проти людей, відповідальних за атаку на українських моряків у Керченській протоці. Вони тепер не зможуть займатися економічною та іншою діяльністю в нашій країні. Не так і просто бути першими, хто запроваджує санкції. Ми отримуємо особисті погрози від Росії. Наприклад, наші міністри, зокрема міністр закордонних справ,

– сказала президент Литви Даля Грибаускайте.

І хоч Німеччина виступила проти санкцій, зате запропонувала інший спосіб покарання: не впускати у порти Європи і США російські кораблі, які прямують з Азовського моря. Про це заявила соратниця канцлера Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. В Держдепі США підтримали цю ідею.

Світ в таких ситуаціях не обертається навколо України, а Україна вимушена враховувати більш глибинні світові тенденції, де подібні заклики навряд чи будуть реалізовані з точки зору готовності інших країн жертвувати економічними інтересами,

– заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Зате у США уже пообіцяли відправити власний корабель у Чорне море. А поки той йде – Сполучені Штати із союзниками провели позаплановий політ над територією України у Чорному морі. Аби Росія зрозуміла, що США готові стати на захист України.

Ми хочемо посилити суверенітет України, її територіальну цілісність, натиснути на Росії через її дії і домогтися, щоб Росія була готова обговорювати це рішення. Росіяни мають звільнити моряків. Зробити це як жест доброї волі перед Різдвом, перед Новим роком,

– наголосив постійний представник США в НАТО з питань України Курт Волкер.

Раніше Порошенко закликав і НАТО відправити свої кораблі в Азовське море. Втім поки що мова йде про посилення міжнародної присутності лише у Чорному морі.

"Здійснення військової присутності кораблів НАТО в Чорноморському регіоні і в Азовському насправді не буде так швидко реалізовуватися, як хоче українська сторона. Я думаю, що українська сторона буде скоріше і надалі робити ставку на політичний спосіб залагодження цієї кризи. Одночасно посилюючи власну військову потужність в акваторії Чорного і Азовського морів", – додав Згурець.

А от командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко заявив про необхідність закрити прохід через Босфорську протоку для російських військових кораблів. Проте колишній генконсул у Стамбулі сумніваються, що Туреччина дослухається.

Туреччина може заборонити прохід військовим суднам чорноморських держав лише в тому випадку, якщо вони перебувають у стані війни. Тому якщо ми готові переконати Туреччину, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, можливо, тоді Туреччина вдасться до таких дій. Але заборона буде стосуватися військово-морських суден, тобто військових кораблів обох держав,

– прокоментував колишній генеральний консул у Стамбулі Богдан Яременко.

Загалом, поки світ більше на словах підтримує Україну. А в Кремлі тим часом придумують нові виправдання нападу на наші кораблі. Усі зводяться до одного – що Росія, мовляв, захищала свою територію. Попри наявність незаперечних доказів – відео тарану та запису розмов між організаторами та виконавцями злочину.