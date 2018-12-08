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      Росія перекинула в окупований Крим новий військовий корабель: відео

      2868 Читать новость на русском
      Малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво"
      Малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" / фото з відкритих джерел

      РФ перекинула до тимчасово окупованого Криму новий військовий корабель. Йдеться про мале ракетне судно "Орехово-Зуєво". Севастополь має стати постійним місцем дислокації цього корабля.

      Про це з посиланням на прес-службу ВМС Росії інформує низка російських ЗМІ.

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      Відомо, що цей ракетний корабель, який належить до серії "Буян-М" проходив випробування у Новоросійську, а ось окупований РФ Севастополь має стати місцем його постійної дислокації. Кораблі такої серії призначені переважно для захисту територіальних вод та кордонів РФ. Проте росіяни використовували їх також у Каспійському морі під час участі у воєнних діях в Сирії.

      Головним озброєнням корабля "Орєхово-Зуєво" є вертикальна пускова установка з вісьмома високоточними крилатими ракетами для знищення морських і наземних цілей.
      Дальність плавання судна – до 1500 морських миль. У комплекс озброєння корабля також входять: 100-міліметрова артустановка А-190 "Універсал", два шестиствольних зенітно-артилерійських 30-міліметрових комплекси АК 630-М "Дует", дві пускові установки зенітних керованих ракет ЗУР "Голка" або "Голка-М" , дві 14,5-міліметрові і три 7,62-міліметрові кулеметні установки.

      Відомо, що ракетні комплекси цього корабля потенційно мають можливість нести ядерні боєголовки.

      Дивіться відео: Росія посилює сві флот в окупованому Криму

      Зазначимо, що посилювати свій флот в окупованому Криму росіяни почали після ескалації на Азові.

      Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 7 грудня заявив, що Україна не відмовиться від права бути присутньою на Азовському морі, бо це означатиме його окупацію Росією. Кораблі ВМС України продовжать проходити Керченську протоку, коли будуть готові.

      Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Декільком із них довелося терміново робити оперативні втручання. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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