Військові кораблі України продовжать проходити через Керченську протоку, – Полторак

Україна не відмовиться від права бути присутньою на Азовському морі – це означатиме його окупацію Росією. Кораблі ВМС України продовжать проходити Керченську протоку, коли будуть готові.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі телеканалу "Прямий".

Читайте також: Україна представила в ОБСЄ докази агресії Путіна в Керченській протоці

Міністр наголошує, що кораблі військово-морських сил України не відмовляться від права бути присутніми в Азовському морі.

"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і в попередній раз. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", – сказав він.

При цьому Полторак пояснив, що "сьогодні ніхто нікуди не йде", це станеться, коли Військово-морські сили України "будуть готові".

Коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі самі проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав,

– заявив міністр.

Очільник Міноборони також наголосив, що до цього часу міжнародний тиск на Росію "дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання".

Міністр зазначив, що якщо Україна відмовиться від проходження військових кораблів Керченською протокою, "це буде означати, що Росія повністю окупувала Азовське море і ми просто втратимо ще одну територію.

"Ми собі цього дозволити не можемо", – наголосив він.

До слова, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО за участю України та Грузії в контексті нещодавньої агресії РФ на Азові прийняли важливі рішення щодо протидії агресії Кремля. Деякі з них стануть відомим вже найближчим часом.

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.