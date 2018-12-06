02:17
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Военные корабли Украины продолжат проходить через Керченский пролив, – Полторак

      97 Читати новину українською
      Полторак заявил, что военные корабли Украины продолжат проходить через Керченский пролив
      Полторак заявил, что военные корабли Украины продолжат проходить через Керченский пролив / Фото из открытых источников

      Украина не откажется от права присутствовать в Азовском море – это будет означать его оккупацию Россией. Корабли ВМС Украины продолжат проходить Керченский пролив, когда будут готовы.

      Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Прямой".

      Читайте также: Украина представила в ОБСЕ доказательства агрессии Путина в Керченском проливе

      Министр отмечает, что корабли военно-морских сил Украины не откажутся от права присутствовать в Азовском море.

      "Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", – сказал он.

      При этом Полторак пояснил, что "сегодня никто никуда не идет", это произойдет, когда Военно-морские силы Украины "будут готовы".

      Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав,
      – заявил министр.

      Глава Минобороны также отметил, что до сих пор международное давление на Россию "даст им понять, что они не выполняют международные обязательства".

      Министр отметил, что если Украина откажется от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу, "это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию".

      "Мы себе этого позволить не можем", – подчеркнул он.

      К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии в контексте недавней агрессии РФ на Азове приняли важные решения относительно противодействия агрессии Кремля. Некоторые из них станут известным уже в ближайшее время.

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      как реагирует мир на агрессию россии в керченском проливе:
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия Новости России Міністерство оборони України Степан Полторак Водный транспорт Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      43
      Главные новости 6 декабря: День Вооруженных сил Украины и прекращение действия договора о дружбе
      6 декабря , 22:28 Главные новости 6 декабря: День Вооруженных сил Украины и прекращение действия договора о дружбе
      203
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 855
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 313
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2286
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук