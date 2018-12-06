Военные корабли Украины продолжат проходить через Керченский пролив, – Полторак

Украина не откажется от права присутствовать в Азовском море – это будет означать его оккупацию Россией. Корабли ВМС Украины продолжат проходить Керченский пролив, когда будут готовы.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Прямой".

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Министр отмечает, что корабли военно-морских сил Украины не откажутся от права присутствовать в Азовском море.

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", – сказал он.

При этом Полторак пояснил, что "сегодня никто никуда не идет", это произойдет, когда Военно-морские силы Украины "будут готовы".

Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав,

– заявил министр.

Глава Минобороны также отметил, что до сих пор международное давление на Россию "даст им понять, что они не выполняют международные обязательства".

Министр отметил, что если Украина откажется от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу, "это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию".

"Мы себе этого позволить не можем", – подчеркнул он.

К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии в контексте недавней агрессии РФ на Азове приняли важные решения относительно противодействия агрессии Кремля. Некоторые из них станут известным уже в ближайшее время.

Что известно о событиях в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.