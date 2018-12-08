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      Россия перебросила в оккупированный Крым новый военный корабль: видео

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      Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево"
      Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" / Фото из открытых источников

      РФ перебросила во временно оккупированный Крым новый военный корабль. Речь идет о малом ракетном судне "Орехово-Зуево". Севастополь должен стать постоянным местом дислокации этого корабля.

      Об этом со ссылкой на пресс-службу ВМС России информирует ряд российских СМИ.

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      Известно, что этот ракетный корабль, который относится к серии "Буян-М", проходил испытания в Новороссийске, а вот оккупированный РФ Севастополь должен стать местом его постоянной дислокации. Корабли такой серии предназначены преимущественно для защиты территориальных вод и границ РФ. Однако россияне использовали их также в Каспийском море во время участия в военных действиях в Сирии.

      Главным вооружением корабля "Орехово-Зуево" является вертикальная пусковая установка с восемью высокоточными крылатыми ракетами для уничтожения морских и наземных целей.
      Дальность плавания судна – до 1500 морских миль. В комплекс вооружения корабля также входят: 100-миллиметровая артустановка А-190 "Универсал", два шестиствольных зенитно-артиллерийских 30-миллиметровых комплексы АК 630-М "Дуэт", две пусковые установки зенитных управляемых ракет ЗУР "Игла" или "Игла-М", две 14,5-миллиметровые и три 7,62-миллиметровые пулеметные установки.

      Известно, что ракетные комплексы этого корабля потенциально имеют возможность нести ядерные боеголовки.

      Смотрите видео: Россия усиливает свой флот в оккупированном Крыму

      Отметим, что усиливать свой флот в оккупированном Крыму россияне начали после эскалации на Азове.

      Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак 7 декабря заявил, что Украина не откажется от права присутствовать на Азовском море, потому что это будет означать его оккупацию Россией. Корабли ВМС Украины продолжат проходить Керченский пролив, когда будут готовы.

      Что известно о событиях в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Водный транспорт Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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