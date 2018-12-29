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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Не маю жодного сумніву у нашій спільній перемозі, – командувач ОС Наєв про минулий 2018 рік

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      Командувач ОС Сергій Наєв підбив підсумки 2018 року: якими були його заяви
      Командувач ОС Сергій Наєв підбив підсумки 2018 року: якими були його заяви / 24 канал

      Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, підбиваючи підсумки 2018-го, заявив, у році, що минає минає військова операція на Донбасі набула нового формату. Щоправда, за його словами, найгірше – вже позаду та приводів для оптимізму сьогодні є більше, ніж рік тому. Водночас він висловив упевненість у спільній перемозі всіх українців.

      Відповідні його слова передає прес-центр ОС.

      Читайте також: Яких втрат зазнали бойовики від початку Операції Об’єднаних сил на Донбасі

      Як підкреслив Сергій Наєв, у 2018 році військова операція, під час якої українці показують усьому світу, як треба захищати рідну землю, відстоювати свою гідність, перемагати підступного та більш сильнішого ворога, набула нового формату – операції Об’єднаних сил.

      "Відтепер саме Об’єднані сили відстоюють визначені в основному законі непохитні цінності – незалежність і територіальну цілісність України", – каже він.

      За словами командувача ОС, найгірше – вже позаду.

      Не маю жодного сумніву у нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні є більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але й найгірше – вже позаду. Твердо вірю у незворотність наведення конституційного порядку та верховенства закону на тимчасово окупованих територіях,
      – наголосив військовий.

      Крім того, Сергій Наєв привітав жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей із прийдешніми святами.

      "Бажаю спокою у вашому домі, добробуту та здоров’я всім близьким! Нехай з нами буде правда та перемога задля щасливого майбутнього наших нащадків, задля процвітання нашої великої України!" – додав він.

      Нагадаємо, раніше Сергій Наєв заявляв, що на окупованому Донбасі існує значна частка людей, які чекають на повернення до України. Є, за його словами, і маргінали, перевернути свідомість яких можна лише, відновивши інфраструктуру та покращивши умови життя. 

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Сергій Наєв Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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