Не маю жодного сумніву у нашій спільній перемозі, – командувач ОС Наєв про минулий 2018 рік

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, підбиваючи підсумки 2018-го, заявив, у році, що минає минає військова операція на Донбасі набула нового формату. Щоправда, за його словами, найгірше – вже позаду та приводів для оптимізму сьогодні є більше, ніж рік тому. Водночас він висловив упевненість у спільній перемозі всіх українців.

Відповідні його слова передає прес-центр ОС.

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Як підкреслив Сергій Наєв, у 2018 році військова операція, під час якої українці показують усьому світу, як треба захищати рідну землю, відстоювати свою гідність, перемагати підступного та більш сильнішого ворога, набула нового формату – операції Об’єднаних сил.

"Відтепер саме Об’єднані сили відстоюють визначені в основному законі непохитні цінності – незалежність і територіальну цілісність України", – каже він.

За словами командувача ОС, найгірше – вже позаду.

Не маю жодного сумніву у нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні є більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але й найгірше – вже позаду. Твердо вірю у незворотність наведення конституційного порядку та верховенства закону на тимчасово окупованих територіях,

– наголосив військовий.

Крім того, Сергій Наєв привітав жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей із прийдешніми святами.

"Бажаю спокою у вашому домі, добробуту та здоров’я всім близьким! Нехай з нами буде правда та перемога задля щасливого майбутнього наших нащадків, задля процвітання нашої великої України!" – додав він.

Нагадаємо, раніше Сергій Наєв заявляв, що на окупованому Донбасі існує значна частка людей, які чекають на повернення до України. Є, за його словами, і маргінали, перевернути свідомість яких можна лише, відновивши інфраструктуру та покращивши умови життя.