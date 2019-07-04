Артснаряди вдарили по позиціях ЗСУ: військовий показав шолом, по якому прилетів уламок

Російські бойовики гатили із заборонених мінометів різних калібрів неподалік Мар'їнки, Авдіївки, Зайцевого, попри будь-які домовленості. Окрім цього снаряди 122 і 152 калібру прилітають по різних позиціях Об'єднаних Сил.

На позиціях поблизу окупованої Горлівки усюди помітні наслідки нещодавнього артобстрілу. Десятки артснарядів вдарили по позиціях ЗСУ.

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Український військовий Денис як раз тоді був там. Він показав свій шолом, по якому також прилетів невеличкий уламок. Від смерті, казав, врятувала рослинність.



Шолом українського військового

"Розривів на землі немає. Воронок немає! Чому? Бо розрив був об гілку, а уламки летіли далі аж на кілометр", – розповів військовослужбовець ЗСУ Денис.

Чи то 122, чи то 152 міліметри, але ворожі снаряди лягали просто по позиціях. Дивом постраждало лише спорядження, проте ніхто з українських військових не зазнав травмувань.



Осколки від снарядів

"Розбили обладнання. Ось розбили "Тапік", зарядне на радейко. А ось такі осколки розносилися тут в окрузі. Він (осколок – 24 канал) може розрізати навпіл", – заявив військовослужбовець ЗСУ Денис.

Щоправда, армійці ні на хвилю не втрачали гумору. Показали понівечений обстрілами чайник та пательню. "З чаєм ще хотів зробити млинці зранку, але щось не вийшло в мене це", – жартував військовий.

Дивіться, що ще знищили снаряди:

"З дня Конституції України почалися обстріли. Рано вранці почали працювати з артилерії ствольної. Було близько 20 парафій, далі вже збилися, адже справи були не до рахунку", – пояснив військовослужбовець ЗСУ Артур.

Весь час зйомки журналісти чули звук бою у сусідньому батальйоні. Воїни не дивуються, адже так постійно.

Так, по сусідах. Їм (російським бойовикам – 24) все одно день чи ні, адже луплять по них дуже добре. Працюють не кулеметами, як чуєте, це або міномети, або артилерія,

– додав військовослужбовець ЗСУ Артур.

Чи не щодня ворог нарощує і кількість обстрілів, і калібрів. Снаряди летять по військових та по цивільних. Російсько-терористичні угрупування наочно демонструють, що вони думають про мир на українському Донбасі.