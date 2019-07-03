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      ЗСУ показали небезпечну зброю бойовиків РФ: вражаючі фото, відео

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      Проросійські бойовики застосували на Донбасі заборонені майже у всьому світі касетні снаряди 152-го калібру. І обстріляли ними не позиції української армії, а селище Новолуганське. Дивом жертв вдалось уникнути.

      За словами військових, ворог добре знав, що снаряд прилетить в людські хати. 

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      "Можливо, вони свідомо стріляли. Тому що в цьому напрямку ми ніколи не ходили. Взагалі! Сенсу по тому напрямку стріляти – нуль. Кого вони хотіли вразити? Вони могли вразити тільки тих, хто живе в селах", – пояснив військовий полку "Азов" Стохід.

      міна війна зброя росія
      Корпус касетного снаряда 152 калібру

      війна на донбасі
      Зброя, яка заборонена майже у всьому світі

      Начальник артилерії полку "Азов" Білотур пояснив, чому вдалось уникнути жертв.

      "Декілька касет було знайдено в населеному пункті, знайдені уламки від касетних елементів. Це такі невеликі за вагою елементи на кшталт ручної гранати, які вилітають зі снаряда і розсипаються за певною площею. Враховуючи те, що обстріли стались в такий час, що люди вже вийшли на роботу, то не було жертв серед мирного населення", – зазначив начальник артилерії полку.

      зброя росія війна на донасі
      Бойовики гатили по будинках мирних жителів

      Уламки, які знайшли українські військові недалеко від своїх позицій, – страшніші за кулю. Вони гострі з усіх боків, крутяться в польоті. Легко можуть відрубати людині кінцівку чи пробити бронежилет.

      зброя росія
      Уламки від обстрілу проросійських бойовиків 

      "Такий уламок може спокійно перебити невеличке дерево. Летить як ніж. Це не враховуючи тих дрібних, які розлітаються набагато дальше", – пояснив військовослужбовець полку "Азов" Тахо.

      При тому бойовики на весь світ кричать, що нічого більшого за 82-гу міну не запускають. Однак сам осколок, який показали наші захисники, більший за новеньку міну цього калібру.

      Ба більше, це навіть не 120-ка. Адже по довжині вона з осколком майже однакова, але товщина міни є більшою. Відповідно це ствольна артилерія, найімовірніше, або 122, або 152 міліметри.

      зброя рф
      Порівняння 120 міни та уламка від обстрілу ворога

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Україна – Росія Проросійські бойовики Зброя Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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