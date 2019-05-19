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      Суцільна руїна: свіжі фото окупованого Донбасу опублікували в мережі

      371 Читать новость на русском
      Фото з окупованого Донецька
      Фото з окупованого Донецька / Twitter-акаунт Necro Mancer

      У мережі з’явилися нові фото з окупованого Донбасу, на яких зафіксовані зруйновані будівлі, захоплені раніше проросійськими бойовиками.

      Знімки колишнього торгового центру Metro і зруйнованої багатоповерхівки в Донецьку опублікував у Twitter блогер Necro Mancer. Кілька знімків були зроблені в Авдіївці на Донеччині.

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      Авдіївка фото Донбас війна
      Виглад на окуповану Авдіївку

      Донецький аеропорт 2019
      Вигляд на Донецький аеропорт

      Метро Донецьк 2019 війна Донбас фото
      ТЦ Metro в окупованому Донецьку

      Метро Донецьк 2019 фото війна Донбас
      ТЦ Metro в окупованому Донецьку

       
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Авдіївка Донецький аеропорт
      Джерело: 24 канал
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