Суцільна руїна: свіжі фото окупованого Донбасу опублікували в мережі
У мережі з’явилися нові фото з окупованого Донбасу, на яких зафіксовані зруйновані будівлі, захоплені раніше проросійськими бойовиками.
Знімки колишнього торгового центру Metro і зруйнованої багатоповерхівки в Донецьку опублікував у Twitter блогер Necro Mancer. Кілька знімків були зроблені в Авдіївці на Донеччині.
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Виглад на окуповану Авдіївку
Вигляд на Донецький аеропорт
ТЦ Metro в окупованому Донецьку
ТЦ Metro в окупованому Донецьку
Джерело: 24 канал
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