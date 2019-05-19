Сплошная руина: свежие фото оккупированного Донбасса опубликовали в сети
В сети появились новые фото из оккупированного Донбасса, на которых запечатлены разрушенные здания, захваченные ранее пророссийскими боевиками.
Снимки бывшего торгового центра Metro и разрушенной многоэтажки в Донецке опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. Несколько снимков были сделаны в Авдеевке на Донетчине.
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Вид на оккупированную Авдеевку
Вд на Донецкий аэропорт
ТЦ Metro в оккупированном Донецке
ТЦ Metroв оккупированном Донецке
Источник: 24 канал
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