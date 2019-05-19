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      Сплошная руина: свежие фото оккупированного Донбасса опубликовали в сети

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      Фото из оккупированного Донецка
      Фото из оккупированного Донецка / Twitter-акаунт Necro Mancer

      В сети появились новые фото из оккупированного Донбасса, на которых запечатлены разрушенные здания, захваченные ранее пророссийскими боевиками.

      Снимки бывшего торгового центра Metro и разрушенной многоэтажки в Донецке опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. Несколько снимков были сделаны в Авдеевке на Донетчине.

      Читайте также: Разруха и пустота: как сейчас выглядит оккупированная Макеевка

      Авдіївка фото Донбас війна
      Вид на оккупированную Авдеевку

      Донецький аеропорт 2019
      Вд на Донецкий аэропорт

      Метро Донецьк 2019 війна Донбас фото
      ТЦ Metro в оккупированном Донецке

      Метро Донецьк 2019 фото війна Донбас
      ТЦ Metroв оккупированном Донецке

       
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Донецкий аэропорт Авдеевка Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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