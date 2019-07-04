Ситуація на Донбасі: серед українських бійців – багато поранених, серед бойовиків – ще більше

Проросійські бойовики протягом 3 липня 29 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів зазнали поранень 5 бійців Операції Об’єднаних сил. При цьому було ліквідовано 1 бойовика та ще 7 – поранено.

Задля обстрілів російські окупаційні сили 13 разів застосували заборонену мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри. Окупанти також вели вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?

Поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; поряд з Опитним – з ручного протитанкового гранатомета;

– з ручного протитанкового гранатомета; неподалік від Мар’їнки – з міномета калібру 82 міліметри та великокаліберного кулемета;

– з міномета калібру 82 міліметри та великокаліберного кулемета; околиці Авдіївки – з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

– з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; у районі Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;

– зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

– зі станкового протитанкового гранатомета; околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета;

– з великокаліберного кулемета; поблизу Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Південного – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Попасної – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета;

– з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета; околиці Майорського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; поряд з Новгородським – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета;

– з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета; поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

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На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям, наголосили у штабі ООС.

Від початку доби 4 липня проросійські бойовики тричі обстріляли позиції українських військових:

поблизу Опитного – з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета;

– з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета; в околицях Лебединського – з великокаліберного кулемета;

– з великокаліберного кулемета; неподалік від Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів;

– з мінометів калібру 120 міліметрів; поблизу Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 85 міліметрів;

– з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 85 міліметрів; в околицях Кримського – з міномету калібру 82 міліметри;

– з міномету калібру 82 міліметри; в районі Луганського – з міномету калібру 120 міліметрів.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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