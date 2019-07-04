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      Ситуація на Донбасі: серед українських бійців – багато поранених, серед бойовиків – ще більше

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      5 українських військових зазнали поранень на Донбасі 3 липня
      5 українських військових зазнали поранень на Донбасі 3 липня / Vgolos.com.ua (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики протягом 3 липня 29 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів зазнали поранень 5 бійців Операції Об’єднаних сил. При цьому було ліквідовано 1 бойовика та ще 7 – поранено.

      Задля обстрілів російські окупаційні сили 13 разів застосували заборонену мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри. Окупанти також вели вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Дивіться відео, як українські воїни відповіли бойовикам за смерть медиків

      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      • поряд з Опитним – з ручного протитанкового гранатомета;
      • неподалік від Мар’їнки – з міномета калібру 82 міліметри та великокаліберного кулемета;
      • околиці Авдіївки – з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      • у районі Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • поблизу Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета;
      • поблизу Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поряд з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • околиці Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Південного – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • в районі Попасної – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета;
      • околиці Майорського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      • поряд з Новгородським – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета;
      • поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

      Читайте також: ЗСУ показали небезпечну зброю бойовиків РФ: вражаючі фото, відео

      На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям, наголосили у штабі ООС.

      Від початку доби 4 липня проросійські бойовики тричі обстріляли позиції українських військових:

      • поблизу Опитного – з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета;
      • в околицях Лебединського – з великокаліберного кулемета;
      • неподалік від Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
      • поблизу Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 85 міліметрів;
      • в околицях Кримського – з міномету калібру 82 міліметри;
      • в районі Луганського – з міномету калібру 120 міліметрів.

      Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

      Дізнайтеся, чи вказує щось на початок завершення війни через розведення сил у Станиці Луганській

      карта окупованих територій Донбасу Донеччина Луганщина

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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