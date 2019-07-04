Ситуація на Донбасі: серед українських бійців – багато поранених, серед бойовиків – ще більше
Проросійські бойовики протягом 3 липня 29 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів зазнали поранень 5 бійців Операції Об’єднаних сил. При цьому було ліквідовано 1 бойовика та ще 7 – поранено.
Задля обстрілів російські окупаційні сили 13 разів застосували заборонену мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри. Окупанти також вели вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі?
- Поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поряд з Опитним – з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік від Мар’їнки – з міномета калібру 82 міліметри та великокаліберного кулемета;
- околиці Авдіївки – з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- у районі Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Новогригорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета;
- поблизу Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поряд з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Південного – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі Попасної – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета;
- околиці Майорського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поряд з Новгородським – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета;
- поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
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На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям, наголосили у штабі ООС.
Від початку доби 4 липня проросійські бойовики тричі обстріляли позиції українських військових:
- поблизу Опитного – з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета;
- в околицях Лебединського – з великокаліберного кулемета;
- неподалік від Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- поблизу Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 85 міліметрів;
- в околицях Кримського – з міномету калібру 82 міліметри;
- в районі Луганського – з міномету калібру 120 міліметрів.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
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