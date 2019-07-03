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      Українські воїни відповіли бойовикам за смерть медиків: відео жорсткого удару

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      Волонтер оприлюднив відео знищення "гнізд" бойовиків
      Волонтер оприлюднив відео знищення "гнізд" бойовиків / Скріншот із відео

      Українські бійці з розвідувальної групи К-2 54-ї бригади рознесли дві позиції проросійських бойовиків. Так захисники України відповіли на обстріл санітарного автомобілю, під час якого загинули двоє медиків.

      Відео блискавичної операції оприлюднив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook. 

      Важливо знати: Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі: що відомо про загиблу Ірину Шевченко

      "Це за наших медиків", – наголосив він.

      Так, бойовики на вершині терикону і вважали, контролюють велику територію та перебувають у безпеці. Втім, бійці з бойової-розвідувальної групи К-2 з 54-ї бригади спочатку підняли волонтерський дрон на верх терикону – і він завис "мало не над головами ворога".

      Отримане відео українські воїни проаналізували, щоб оцінити умови.

      І коли всю підготовчу роботу провели, двома точно посланими пташками були разнесені два гнізда російсько-терористичних військ. Точно в ціль. Дві пташки – два гніздечка,
      – написав Мисягін.

      1 липня під обстріл бойовиків потрапив санітарний автомобіль українських військових. У ньому їхали військові медики на одну з передових позицій задля евакуації пораненого воїна. Окупанти цинічно обстріляли авто поблизу Водяного з протитанкового ракетного комплексу.

      Загинули водій – старший матрос 36-тої окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода і медик-військова Ірина Шевченко. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики
      Джерело: 24 канал
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