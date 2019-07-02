У Станиці Луганській переодягнені бойовики видають себе за місцевих мешканців

Навіть після розведення сил в районі Станиці Луганської продовжують перебувати бойовики. Вони переодяглися у цивільне та намагаються видати себе за місцевих.

Це встановила українська розвідка, а розповів – речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу 2 липня.

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Попри те, що противник заявив про відведення своїх збройних формувань, в районі Станиці Луганської й далі перебувають "групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг".

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російське окупаційне командування через підконтрольні ЗМІ активно поширює чутки про нібито недотримання домовленості щодо розведення військ українськими Об'єднаними силами. Мовляв, підрозділи ЗСУ повертаються на позиції, які займали раніше. При цьому для підготовки фейкових "сюжетів" залучають знімальні групи навіть провідних російських телеканалів.

Розведення сил ЗСУ та бойовиків у районі Станиці Луганської розпочали 26 червня, а завершили 30 червня. Факт розведення фіксували та підтвердили представники спостережної місії ОБСЄ.

Відео брифінгу речника Міноборони: