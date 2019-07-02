14:44
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Станиці Луганській переодягнені бойовики видають себе за місцевих мешканців

      758 Читать новость на русском
      В української розвідки – неприємні новини
      В української розвідки – неприємні новини / Ілюстративне фото

      Навіть після розведення сил в районі Станиці Луганської продовжують перебувати бойовики. Вони переодяглися у цивільне та намагаються видати себе за місцевих.

      Це встановила українська розвідка, а розповів – речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу 2 липня.

      Ворожі "двохсоті": Українські військові знищили десятки окупантів у червні

      Попри те, що противник заявив про відведення своїх збройних формувань, в районі Станиці Луганської й далі перебувають "групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг".

      Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що російське окупаційне командування через підконтрольні ЗМІ активно поширює чутки про нібито недотримання домовленості щодо розведення військ українськими Об'єднаними силами. Мовляв, підрозділи ЗСУ повертаються на позиції, які займали раніше. При цьому для підготовки фейкових "сюжетів" залучають знімальні групи навіть провідних російських телеканалів.

      Розведення сил ЗСУ та бойовиків у районі Станиці Луганської розпочали 26 червня, а завершили 30 червня. Факт розведення фіксували та підтвердили представники спостережної місії ОБСЄ.

      Відео брифінгу речника Міноборони:

       

      blog_ava
      Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
      сьогодні
      7033
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?
      сьогодні , 14:00 Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?
      Андрій Воропаєв 2332
      Обличчя Майдану: хто серйозно розчарував українців
      сьогодні , 14:00 Обличчя Майдану: хто серйозно розчарував українців
      Тетяна Мартинюк 568
      Чим замінити поліетиленові кульки: від біопакетів до полотняних мішечків
      сьогодні , 13:30 Чим замінити поліетиленові кульки: від біопакетів до полотняних мішечків
      Катерина Петренко 1371
      Фірташа судитимуть у США: названо спільників скандального олігарха
      сьогодні , 12:30 Фірташа судитимуть у США: названо спільників скандального олігарха
      Сергій Лещенко 1945
      День без поліетилену: скажи пакету ні!
      сьогодні , 12:00 День без поліетилену: скажи пакету ні!
      Анастасія Григорова 411
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук