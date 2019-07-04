Біля Станиці Луганської горить замінований ліс: постраждав чоловік

Пожежа спалахнула біля села Колесниківка Станично-Луганського району 3 липня. Вогонь зайнявся на території Піщаного лісництва: загорілась лісова підстилка.

За даними надзвичайників, під час обробляння місця пожежі стався вибух. Внаслідок цього тракторист лісового господарства отримав контузію і поранення руки.

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Вранці 4 липня до місця пожежі вирушили 110 рятувальників, 25 одиниць техніки. Серед них є й 10 піротехніків з 3 одиницями техніки. Піротехніки зараз розміновують місцевість.