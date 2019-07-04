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      Біля Станиці Луганської горить замінований ліс: постраждав чоловік

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      Біля Станиці Луганської загорівся ліс
      Біля Станиці Луганської загорівся ліс / Inosmi.ru

      Пожежа спалахнула біля села Колесниківка Станично-Луганського району 3 липня. Вогонь зайнявся на території Піщаного лісництва: загорілась лісова підстилка.

      За даними надзвичайників, під час обробляння місця пожежі стався вибух. Внаслідок цього тракторист лісового господарства отримав контузію і поранення руки.

      Читайте також: Масштабна пожежа в зоні ООС призвела до детонації снарядів – підозрюють диверсію: фото, відео

      Вранці 4 липня до місця пожежі вирушили 110 рятувальників, 25 одиниць техніки. Серед них є й 10 піротехніків з 3 одиницями техніки. Піротехніки зараз розміновують місцевість.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Війна на Донбасі Пожежа Вибух ДСНС
      Джерело: 24 канал
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