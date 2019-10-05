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      Керівництво країни має кілька планів врегулювання ситуації на Донбасі, – Пристайко

      60 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Goodzenko Anry

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що керівництво країни має плани А і B з врегулювання ситуації на Сході України.

      Про це Пристайко розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

      Важливо: Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі

      Він наголосив, що наразі не може розкрити всі подробиці та все, що планується в закритих кабінетах, однак запевнив що "уряд має і план А, і план В щодо Донбасу".

      У влади нині є необхідність переглянути нашу стратегію і тактику. Вони повинні складатися з плану А, і плану B, і, можливо, повинен бути ще і план С,
      – додав Пристайко.

      За словами міністра, "по можливості" необхідно за столом переговорів домогтися домовленостей, які б "під тиском наших західних партнерів" Росія виконувала.

      Водночас він Пристайко розповів, що одним з планів є зробити так, щоб через український кордон не проникали терористи. Він додав, що усі розроблені та опрацьовані плани запропоновано президенту і його завданням буде ухвалити "ці складні, неприємні, важкі рішення, які потім доведеться, напевно, пояснювати всім".

      Раніше Пристайко зазначав, що Київ має "план Б" на випадок, якщо представники ОБСЄ не визнають вибори на окупованих територіях Донбасу.

      Міністр закордонних справ раніше розповідав, що президент Володимир Зеленський має план щодо вирішення ситуації на Донбасі, який насамперед передбачає порозуміння з українцями, що залишилися жити на тимчасово окупованих територіях.

      Що таке "формула Зеленського"?Міністр закордонних справ Вадим Пристайко раніше розповідав, що існує умовна "формула Зеленського", яка має відповідати очікуванням українського народу. На її втілення влада має від пів року до року. За цей час Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами та символами" дотягнутися до українського народу, який залишився по той бік лінії зіткнення. Очільник МЗС підкреслив, що президент Зеленський пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз у рік.

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