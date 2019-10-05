Руководство страны несколько планов урегулирования ситуации на Донбассе, – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что руководство страны имеет планы А и B по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Об этом Пристайко рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Важно: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе

Он отметил, что пока не может раскрыть все подробности и все, что планируется в закрытых кабинетах, однако заверил, что "у правительства есть и план А, и план В отношении Донбасса".

У власти сейчас есть необходимость пересмотреть нашу стратегию и тактику. Они должны состоять из плана А, и план B, и, возможно, должен быть еще и план С,

– добавил Пристайко.

По словам министра, "по возможности" необходимо за столом переговоров добиться договоренностей, которые "под давлением наших западных партнеров" Россия выполняла.

В то же время Пристайко рассказал, что одним из планов является сделать так, чтобы через украинскую границу не проникали террористы. Он добавил, что все разработанные и проработанные планы предложено президенту и его задачей будет принять "эти сложные, неприятные, тяжелые решения, которые затем придется, наверное, объяснять всем".

Ранее Пристайко отмечал, что у Киева есть "план Б" на случай, если представители ОБСЕ не признают выборы на оккупированных территориях Донбасса.

Министр иностранных дел ранее рассказывал, что у президента Владимира Зеленского есть план по решению ситуации в Донбассе, который прежде всего предполагает взаимопонимание с Украинской оставшихся жить на временно оккупированных территориях.

Что такое "формула Зеленского"?Министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее рассказывал, что существует условная "формула Зеленского", которая должна отвечать ожиданиям украинского народа. На ее воплощение у власти от пол года до года. За это время Украина попытается вызволить из плена всех украинцев и будет пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии соприкосновения. Глава МИД подчеркнул, что президент Зеленский предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.