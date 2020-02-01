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      Украина завершила экспертизу катера "Бердянск", который вернула Россия

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      Украина завершила экспертизу катера "Бердянск", который вернула Россия / фото из соцсетей

      Завершилась баллистическая экспертиза малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск". Его Россия вместе с другими украинскими военными кораблями вернула в ноябре 2019 года.

      Об этапе работ рассказал Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, пишет "Радио Свобода".

      Смотрите также: В каком состоянии Россия вернула военные корабли: Украина предоставила ОБСЕ фотодоказательства

      Воронченко отметил, что с "Бердянская" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

      "Бердянск" – тот катер, который обстреляли российские военные во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

      Важно! Сумма ущерба от повреждений захваченных Россией украинских кораблей составляет не менее 55,5 миллиона гривен. В частности, катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.

      В каком состоянии Россия вернула захваченные корабли

      Россия начала процесс передачи украинских кораблей 17 ноября. Корабли вернулись 20 ноября в Очаков в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".

      • На всех есть свидетельства мародерства русских. Больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.
      • Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщал, что россияне фактически "угробили" корабли – сняли даже плафоны, розетки и унитазы.
      • Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей.

      Плен украинских кораблей: основное

      25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

      ► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.

      ►В России 24 украинских моряков обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Возвращение захваченных кораблей
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