Украина завершила экспертизу катера "Бердянск", который вернула Россия

Завершилась баллистическая экспертиза малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск". Его Россия вместе с другими украинскими военными кораблями вернула в ноябре 2019 года.

Об этапе работ рассказал Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, пишет "Радио Свобода".

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Воронченко отметил, что с "Бердянская" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

"Бердянск" – тот катер, который обстреляли российские военные во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Важно! Сумма ущерба от повреждений захваченных Россией украинских кораблей составляет не менее 55,5 миллиона гривен. В частности, катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.

В каком состоянии Россия вернула захваченные корабли

Россия начала процесс передачи украинских кораблей 17 ноября. Корабли вернулись 20 ноября в Очаков в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".

На всех есть свидетельства мародерства русских. Больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщал, что россияне фактически "угробили" корабли – сняли даже плафоны, розетки и унитазы.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей.

Плен украинских кораблей: основное

►25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.

►В России 24 украинских моряков обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала