14:18
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Захваченный Россией военный корабль "Черкассы" нашли в Севастополе: фотодоказательство

      - Читати новину українською
      Корабль "Черкассы" нашли в Севастополе / www.bild.de

      Легендарный минный тральщик "Черкассы", который захватила Российская Федерация, пришвартовали неподалеку от оккупированного Севастополя в Крыму.

      О его местонахождении сообщили журналист "Крым.Реалии".

      К слову: Украина завершила экспертизу катера "Бердянск", который вернула Россия

      Еще весной 2014 года во время аннексии полуострова экипаж именно этого судна дольше всего боролся с наступлением российского спецназа на озере Донузлав – почти три недели. Тогда всем кораблям командир-перебежчик пятой бригады надводных кораблей военно-морских сил Украины приказал причалить к берегу. Тральщик "Черкассы" и еще четыре корабля отказались и держали оборону.

      Сейчас он стоит в Стрелецкой бухте рядом еще с тремя захваченными Россией украинскими кораблями – тральщиком "Чернигов" и корветами "Луцк" и "Тернополь".

      черкаси
      Военный корабль "Черкассы"

      Свое судно на отснятом видео узнал и его бывший командир Юрий Федаш, отметив его запущенное состояние.

      "Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", – прокомментировал Федаш.

      Больше об этом смотрите в программе "Крым.Реалии" 22 февраля в 18:00 на 24 канале. Не пропустите!

      Рада слушает отчет правительства: онлайн-трансляция
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Магический звонок Зеленского и все вспомнили об украинке в Ухане
      Олена Трибушна
      сегодня , 12:51 Прощание с Героями Небесной Сотни: 21 февраля в истории Революции Достоинства
      Юлія Гілей
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 12:00 Национальный позор в годовщину Майдана: что показала эвакуация украинцев из Уханя
      Зоя Казанжи
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук