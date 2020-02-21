Захваченный Россией военный корабль "Черкассы" нашли в Севастополе: фотодоказательство
Легендарный минный тральщик "Черкассы", который захватила Российская Федерация, пришвартовали неподалеку от оккупированного Севастополя в Крыму.
О его местонахождении сообщили журналист "Крым.Реалии".
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Еще весной 2014 года во время аннексии полуострова экипаж именно этого судна дольше всего боролся с наступлением российского спецназа на озере Донузлав – почти три недели. Тогда всем кораблям командир-перебежчик пятой бригады надводных кораблей военно-морских сил Украины приказал причалить к берегу. Тральщик "Черкассы" и еще четыре корабля отказались и держали оборону.
Сейчас он стоит в Стрелецкой бухте рядом еще с тремя захваченными Россией украинскими кораблями – тральщиком "Чернигов" и корветами "Луцк" и "Тернополь".
Военный корабль "Черкассы"
Свое судно на отснятом видео узнал и его бывший командир Юрий Федаш, отметив его запущенное состояние.
"Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", – прокомментировал Федаш.
Больше об этом смотрите в программе "Крым.Реалии" 22 февраля в 18:00 на 24 канале. Не пропустите!