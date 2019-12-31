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      Біля узбережжя Камеруну пірати викрали моряків: серед них – українець

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      Біля узбережжя Камеруну пірати викрали моряків / ua.news

      Біля узбережжя Камеруну у ніч на 31 грудня озброєні люди напали на грецький танкер. Одна людина постраждала, а 8 – викрадені.

      Міністерство судноплавства Греції заявило, що танкер "Щаслива леді" був за 2 морські милі від порту Лімбо в Камеруні, пише Maritime Bulletin.

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      Всього на танкері було 28 членів екіпажу. Пірати викрали 8 людей:

      • 5 греків;
      • 2 філіпінця;
      • 1 українець.

      Того ж дня пірати здійснили напад на ще два кораблі біля Камеруну, також дві атаки були відбиті нігерійськими збройними групами безпеки.

      Зазначимо, що для вказаного регіону напад піратів – не рідкість:

      – 15 серпня невідомі захопили біля берегів Камеруну судно, на якому перебували 8 українців.

      3 квітня у протоці Бонні біля камерунського міста Дуала нігерійські пірати пограбували судно, що стояло на якорі, та взяли чотирьох заручників. За попередніми даними, серед них також були українці.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пірати Африка Водний транспорт Камерун
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