Біля узбережжя Камеруну пірати викрали моряків: серед них – українець

Біля узбережжя Камеруну у ніч на 31 грудня озброєні люди напали на грецький танкер. Одна людина постраждала, а 8 – викрадені.

Міністерство судноплавства Греції заявило, що танкер "Щаслива леді" був за 2 морські милі від порту Лімбо в Камеруні, пише Maritime Bulletin.

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Всього на танкері було 28 членів екіпажу. Пірати викрали 8 людей:

5 греків;

2 філіпінця;

1 українець.

Того ж дня пірати здійснили напад на ще два кораблі біля Камеруну, також дві атаки були відбиті нігерійськими збройними групами безпеки.

Зазначимо, що для вказаного регіону напад піратів – не рідкість:

– 15 серпня невідомі захопили біля берегів Камеруну судно, на якому перебували 8 українців.

– 3 квітня у протоці Бонні біля камерунського міста Дуала нігерійські пірати пограбували судно, що стояло на якорі, та взяли чотирьох заручників. За попередніми даними, серед них також були українці.