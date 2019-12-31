Возле побережья Камеруна пираты похитили моряков: среди них – украинец

Возле побережья Камеруна в ночь на 31 декабря вооружённые люди напали на греческий танкер. Один человек пострадал, а 8 – похищены.

Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Счастливая леди" был в 2 морских милях от порта Лимбо в Камеруне, пишет Maritime Bulletin.

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Всего на танкере было 28 членов экипажа. Пираты похитили 8 человек:

5 греков;

2 филиппинца;

1 украинец.

В тот же день пираты совершили нападение на еще два корабля возле Камеруна, а также две атаки были отбиты нигерийскими вооруженными группами безопасности.

Отметим, что для указанного региона нападение пиратов – не редкость:

– 15 августа неизвестные захватили возле берегов Камеруна судно, на котором находились 8 украинцев.

– 3 апреля в проливе Бонни возле камерунского города Дуала нигерийские пираты ограбили судно, стоявшее на якоре, и взяли четырех заложников. По предварительным данным, среди них также были украинцы.