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      Возле побережья Камеруна пираты похитили моряков: среди них – украинец

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      Около побережья Камеруна пираты похитили моряков / ua.news

      Возле побережья Камеруна в ночь на 31 декабря вооружённые люди напали на греческий танкер. Один человек пострадал, а 8 – похищены.

      Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Счастливая леди" был в 2 морских милях от порта Лимбо в Камеруне, пишет Maritime Bulletin.

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      Всего на танкере было 28 членов экипажа. Пираты похитили 8 человек:

      • 5 греков;
      • 2 филиппинца;
      • 1 украинец.

      В тот же день пираты совершили нападение на еще два корабля возле Камеруна, а также две атаки были отбиты нигерийскими вооруженными группами безопасности.

      Отметим, что для указанного региона нападение пиратов – не редкость:

      15 августа неизвестные захватили возле берегов Камеруна судно, на котором находились 8 украинцев.

      3 апреля в проливе Бонни возле камерунского города Дуала нигерийские пираты ограбили судно, стоявшее на якоре, и взяли четырех заложников. По предварительным данным, среди них также были украинцы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Камерун Водный транспорт Африка Пираты
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