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      Пираты захватили судно в Камеруне: на борту могут быть украинцы

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      Порт города Дуала, неподалеку которого было захвачено судно
      Порт города Дуала, неподалеку которого было захвачено судно

      Неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта" у берегов Камеруна. Оно принадлежит датской компании "Ультрабалк" и шло под флагом Антигуа и Барбуды.

      Среди захваченных моряков могли быть девять китайцев и восемь украинцев, сообщает издание China News.

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      Сейчас посольство Украины в Нигерии, в зону ответственности которого входит и Камерун, уточняет информацию о пребывании украинцев на захваченном судне.

      В то же время ряд СМИ и МИД РФ сообщили, что неизвестные захватили восьмерых членов экипажа "Мармалайта", среди которых трое – граждане России.

      Представители флота Камеруна подтвердили информацию о похищении моряков 15 августа и высказали предположение, что это сделали нигерийские пираты. Однако информации о точном количестве и национальности они пока не предоставили.

      Отметим, что похищения судов пиратами из Нигерии – не редкость для региона. В частности, в апреле 2019 года появилась информация об ограблении ими судна, на котором находились граждане Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пираты Африка Камерун Водный транспорт
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