Пираты захватили судно в Камеруне: на борту могут быть украинцы

Неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта" у берегов Камеруна. Оно принадлежит датской компании "Ультрабалк" и шло под флагом Антигуа и Барбуды.

Среди захваченных моряков могли быть девять китайцев и восемь украинцев, сообщает издание China News.

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Сейчас посольство Украины в Нигерии, в зону ответственности которого входит и Камерун, уточняет информацию о пребывании украинцев на захваченном судне.

#BREAKING: 9 Chinese citizens and 8 Ukrainian seamen got kidnapped off Cameroon coast pic.twitter.com/A7ciwIbZbk — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 16 серпня 2019 р.

В то же время ряд СМИ и МИД РФ сообщили, что неизвестные захватили восьмерых членов экипажа "Мармалайта", среди которых трое – граждане России.

Представители флота Камеруна подтвердили информацию о похищении моряков 15 августа и высказали предположение, что это сделали нигерийские пираты. Однако информации о точном количестве и национальности они пока не предоставили.

Отметим, что похищения судов пиратами из Нигерии – не редкость для региона. В частности, в апреле 2019 года появилась информация об ограблении ими судна, на котором находились граждане Украины.