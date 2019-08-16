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      Пірати захопили судно в Камеруні: на борту можуть бути українці

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      Порт міста Дуала, неподалік якого було захоплене судно
      Порт міста Дуала, неподалік якого було захоплене судно

      Невідомі атакували вантажне судно "Мармалайта" біля берегів Камеруну. Воно належить данській компанії "Ультрабалк" та йшло під прапором Антигуа і Барбуди.

      Серед захоплених моряків могли бути дев'ять китайців та восьмеро українців, повідомляє видання China News.

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      Наразі посольство України в Нігерії, до зони відповідальності якого входить й Камерун, уточнює інформацію щодо перебування українців на захопленому судні.

      Водночас ряд ЗМІ та МЗС РФ повідомили, що невідомі захопили вісьмох членів екіпажу "Мармалайти", серед яких троє – громадяни Росії.

      Представники флоту Камеруну підтвердили інформацію про викрадення моряків 15 серпня й висловили припущення, що це зробили нігерійські пірати. Проте інформації щодо точної кількості та національності вони наразі не надали.

      Зазначимо, що викрадення суден піратами з Нігерії – не рідкість для регіону. Зокрема, у квітні 2019 року з'явилася інформація про пограбування ними судна, на якому перебували громадяни України. 

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      Теги: Пірати Новини України Водний транспорт Камерун Африка
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