Пірати захопили судно в Камеруні: на борту можуть бути українці

Невідомі атакували вантажне судно "Мармалайта" біля берегів Камеруну. Воно належить данській компанії "Ультрабалк" та йшло під прапором Антигуа і Барбуди.

Серед захоплених моряків могли бути дев'ять китайців та восьмеро українців, повідомляє видання China News.

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Наразі посольство України в Нігерії, до зони відповідальності якого входить й Камерун, уточнює інформацію щодо перебування українців на захопленому судні.

#BREAKING: 9 Chinese citizens and 8 Ukrainian seamen got kidnapped off Cameroon coast pic.twitter.com/A7ciwIbZbk — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 16 серпня 2019 р.

Водночас ряд ЗМІ та МЗС РФ повідомили, що невідомі захопили вісьмох членів екіпажу "Мармалайти", серед яких троє – громадяни Росії.

Представники флоту Камеруну підтвердили інформацію про викрадення моряків 15 серпня й висловили припущення, що це зробили нігерійські пірати. Проте інформації щодо точної кількості та національності вони наразі не надали.

Зазначимо, що викрадення суден піратами з Нігерії – не рідкість для регіону. Зокрема, у квітні 2019 року з'явилася інформація про пограбування ними судна, на якому перебували громадяни України.