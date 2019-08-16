Пірати захопили судно в Камеруні: на борту можуть бути українці
Невідомі атакували вантажне судно "Мармалайта" біля берегів Камеруну. Воно належить данській компанії "Ультрабалк" та йшло під прапором Антигуа і Барбуди.
Серед захоплених моряків могли бути дев'ять китайців та восьмеро українців, повідомляє видання China News.
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Наразі посольство України в Нігерії, до зони відповідальності якого входить й Камерун, уточнює інформацію щодо перебування українців на захопленому судні.
Водночас ряд ЗМІ та МЗС РФ повідомили, що невідомі захопили вісьмох членів екіпажу "Мармалайти", серед яких троє – громадяни Росії.
Представники флоту Камеруну підтвердили інформацію про викрадення моряків 15 серпня й висловили припущення, що це зробили нігерійські пірати. Проте інформації щодо точної кількості та національності вони наразі не надали.
Зазначимо, що викрадення суден піратами з Нігерії – не рідкість для регіону. Зокрема, у квітні 2019 року з'явилася інформація про пограбування ними судна, на якому перебували громадяни України.