Нігерійські пірати напали на судно з українцями

У протоці Бонні біля камерунського міста Дуала нігерійські пірати пограбували судно, що стояло на якорі, та взяли чотирьох заручників. За попередніми даними, серед них є українці.

Інцидент стався ще 30 березня, проте відомо про нього стало тільки за кілька днів, повідомляє Морський інформаційний центр.

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Заручників, які є членами екіпажу, вивезли у невідомому напрямку. Інформацію про захоплених українців підтвердив родич одного з моряків.