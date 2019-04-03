Нігерійські пірати напали на судно з українцями
У протоці Бонні біля камерунського міста Дуала нігерійські пірати пограбували судно, що стояло на якорі, та взяли чотирьох заручників. За попередніми даними, серед них є українці.
Інцидент стався ще 30 березня, проте відомо про нього стало тільки за кілька днів, повідомляє Морський інформаційний центр.
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Заручників, які є членами екіпажу, вивезли у невідомому напрямку. Інформацію про захоплених українців підтвердив родич одного з моряків.
Нині справою займається Міністерство закордонних справ України. Також про подію повідомили консула України в Нігерії.
Станом на 2 квітня 2019 року судно, яке належить грецькій компанії, ошвартоване в порту Дуала.
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