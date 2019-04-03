Нигерийские пираты напали на судно с украинцами

В проливе Бонне у камерунского города Дуала нигерийские пираты ограбили судно, стоявшее на якоре, и взяли четырех заложников. По предварительным данным, среди них есть украинцы.

Инцидент произошел еще 30 марта, однако известно о нем стало только через несколько дней, сообщает Морской информационный центр.

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Заложников, которые являются членами экипажа, вывезли в неизвестном направлении. Информацию о захваченных украинцах подтвердил родственник одного из моряков.

Сейчас делом занимается Министерство иностранных дел Украины. Также о происшествии сообщили консула Украины в Нигерии.

По состоянию на 2 апреля 2019 года судно, которое принадлежит греческой компании, ошвартовано в порту Дуала.