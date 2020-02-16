У Криму "суд" арештував українських рибалок: що відомо
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Керченський міський "суд" заарештував чотирьох українських рибалок, яких напередодні російські прикордонники затримали в Азовському морі. Їх визнали винними у незаконному вилові риби. Українців затримали на 10 днів.
Про те, що "суд" вже виніс українським рибалкам вирок, повідомляє ТАСС.
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Затримані визнані винними в скоєнні адміністративного правопорушення. Їм призначено адміністративний арешт на 10 діб,
– йдеться в повідомленні.
Таким є рішення Керченського міського "суду". Відповідно до нього, українців арештували за незаконний вилов риби.
Що відомо про захоплення Росією українського судна
- У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту.
- За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.
- Поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.
- Нардеп Павло Мельник повідомив, що, ймовірно, Росія затримала Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова.
- Також стало відомо, що екіпаж затриманого російськими прикордонниками в Азовському морі українського судна начебто визнав факт незаконного вилову риби.
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