У Криму "суд" арештував українських рибалок: що відомо

Керченський міський "суд" заарештував чотирьох українських рибалок, яких напередодні російські прикордонники затримали в Азовському морі. Їх визнали винними у незаконному вилові риби. Українців затримали на 10 днів.

Про те, що "суд" вже виніс українським рибалкам вирок, повідомляє ТАСС.

Зверніть увагу: Німеччина звинуватила Росію у гібридних атаках на ЄС

Затримані визнані винними в скоєнні адміністративного правопорушення. Їм призначено адміністративний арешт на 10 діб,

– йдеться в повідомленні.

Таким є рішення Керченського міського "суду". Відповідно до нього, українців арештували за незаконний вилов риби.

Що відомо про захоплення Росією українського судна