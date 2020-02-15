Російські силовики затримали судно з українцями в Азовському морі: поліція відкрила справу

У західній частині Азовського моря російські силовики затримали маломірне судно з 4 громадянами України на борту. Команду корабля затримали на 48 годин до з'ясування обставин. Поліція Автономної республіки Крим і Севастополя уже відкрила кримінальну справу через затримання.

Українці не мали при собі документів, які посвідчують особу, повідомляє російський "Интерфакс". За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися".

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Важливо! Російські силовики не мала права затримувати українських моряків на території Україні відповідно до Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Що силовики знайшли на борту корабля

У ході огляду корабля російські силовики виявили понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову. При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні.

Де затримані українці зараз

Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області України. Зараз судно і рибалки доставлені в порт Керчі для з'ясування обставин.

Згодом капітан судна визнав факт незаконного вилову камбали-калкана і заявляв, що "співробітники прикордонслужби ФСБ РФ не чинили на нього психологічного тиску".

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Реакція поліції

Прессекретарка прокуратури АРК Катерина Діденко у фейсбуці повідомила, що поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.

Слідство встановило що окупаційні "правоохоронці" 15 лютого разом із судном відвезли українців до порту окупованої Керчі.

Україна готується до нового обміну полоненими з Росією та складає списки утримуваних. Їх обговорюють на засіданнях ТКГ у Мінську. Проте через те, що списки є доволі довгими, їх будуть розбивати на кілька частин і обмінів може бути кілька.