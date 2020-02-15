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      Российские силовики задержали судно с украинцами в Азовском море: полиция открыла дело

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      Российские силовики задержали судно с украинцами / fsb.ru

      В западной части Азовского моря российские силовики задержали маломерное судно с 4 гражданами Украины на борту. Команду корабля задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств. Полиция Автономной республики Крым и Севастополя уже открыла уголовное дело из-за задержания.

      Украинцы не имели при себе документов, удостоверяющих личность, сообщает российский "Интерфакс". По данным сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Крыму, капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться".

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      Важно! Российские силовики не имели права задерживать украинских моряков на территории Украины согласно Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил законного требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.

      Что силовики нашли на борту корабля

      В ходе осмотра корабля российские силовики выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие ловли. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали.

      Где задержанные украинцы сейчас

      Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. Сейчас судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для выяснения обстоятельств.

      Впоследствии капитан судна признал факт незаконного вылова камбалы-калкана и заявлял, что "сотрудники погранслужбы ФСБ РФ не оказывали на него психологического давления".

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      Реакция полиции

      Пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко в фейсбуке сообщила, что полиция уже открыла уголовное дело за "похищение и угон плавсредства" по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России украинского судна с четырьмя лицами на борту".

      Следствие установило что оккупационные "правоохранители" 15 февраля вместе с судном отвезли украинцев в порт оккупированной Керчи.

      Украина готовится к новому обмену пленными с Россией и составляет списки удерживаемых. Их обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске. Однако из-за того, что списки довольно длинные, их будут разбивать на несколько частей и обменов может быть несколько.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Криминальные новости Полиция Новости Крыма
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