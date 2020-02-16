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      В Крыму "суд" арестовал украинских рыбаков: что известно

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      / nationalcorps.org

      Керченский городской суд " арестовал четырех украинских рыбаков, которых накануне российские пограничники задержали в Азовском море. Их признали виновными в незаконном вылове рыбы. Украинцев задержали на 10 дней.

      О том, что "суд" уже вынес украинским рыбакам приговор, сообщает ТАСС.

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      Задержанные признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначен административный арест на 10 суток,
      – говорится в сообщении.

      Таково решение Керченского городского "суда". Согласно нему, украинцев арестовали за незаконный вылов рыбы.

      Что известно о захвате Россией украинского судна

      • В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали маломерное судно с 4 украинцами на борту.
      • По данным сотрудников пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы также якобы не имели необходимых документов.
      • Полиция уже открыла уголовное дело за "похищение и угон плавсредства" по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России украинского судна с четырьмя лицами на борту.
      • Нардеп Павел Мельник сообщил, что, вероятно, Россия задержала Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.
      • Также стало известно, что экипаж задержанного российскими пограничниками в Азовском море украинского судна якобы признал факт незаконного вылова рыбы.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Арест Судьи Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
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