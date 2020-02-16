Известны имена украинских рыбаков, которых задержала Россия

Сотрудники ФСБ России 15 февраля захватили украинский корабль в Азовском море. Стали известны имена украинских рыбаков, судно которых остановили оккупанты.

О пострадавших от российской агрессии сообщил в фейсбуке народный депутат Павел Мельник, ссылаясь на информацию от жителей Приморского района Запорожской области.

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Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море, вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов,

– написал Мельник.

По его словам, все рыбаки – жители села Райновка Приморского района Запорожской области.

Нардеп также отметил, что на фото и видео допроса, обнародованном накануне в СМИ, именно Максим Терехов. "Это можно утверждать наверняка", – добавил Мельник.



Максим Терехов – один из задержанных Россией рыбаков / Фейсбук Павла Мельника

И отметил, что на черно-белом фото – Василий Тюркеджи.



Василий Тюркеджи – один из задержанных Россией рыбаков / Фейсбук Павла Мельника

Сейчас информация о рыбаках уточняется.

Что известно о захвате Россией украинского судна

В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали маломерное судно с 4 украинцами на борту.

По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы тоже якобы не имели необходимых документов.

Полиция уже возбудила уголовное дело за "похищение и похищение плавсредства" по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

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