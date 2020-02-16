Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія

Співробітники ФСБ Росії 15 лютого захопили український корабель в Азовському морі. Стали відомі імена українських рибалок, судно яких зупинили окупанти.

Про постраждалих від російської агресії повідомив у фейсбуці народний депутат Павло Мельник, посилаючись на інформацію від мешканців Приморського району Запорізької області.

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Українські рибалки, яких було затримано в Азовському морі, ймовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов,

– написав Мельник.

За його словами, всі рибалки – жителі села Райнівка Приморського району Запорізької області.

Нардеп також зазначив, що на фото та відео допиту, оприлюдненому напередодні у ЗМІ, саме Максим Тєрєхов. "Це можна стверджувати напевно", – додав Мельник.



Максим Тєрєхов – один із затриманих Росією рибалок / Фейсбук Павла Мельника

Та зазначив, що на чорно-білому фото – Василь Тюркеджи.



Василь Тюркеджи – один із затриманих Росією рибалок / Фейсбук Павла Мельника

Наразі інформація щодо рибалок уточнюється.

Що відомо про захоплення Росією українського судна

У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту.

За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.

Поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.

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