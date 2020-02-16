12:26
16 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Відомі імена українських рибалок, яких затримала Росія

      7
      Максим Тєрєхов – один із затриманих Росією рибалок / Фейсбук Павла Мельника

      Співробітники ФСБ Росії 15 лютого захопили український корабель в Азовському морі. Стали відомі імена українських рибалок, судно яких зупинили окупанти.

      Про постраждалих від російської агресії повідомив у фейсбуці народний депутат Павло Мельник, посилаючись на інформацію від мешканців Приморського району Запорізької області.

      Звернуть увагу: Скільки українців досі перебувають у полоні Росії: нові дані

      Українські рибалки, яких було затримано в Азовському морі, ймовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов,
      – написав Мельник.

      За його словами, всі рибалки – жителі села Райнівка Приморського району Запорізької області.

      Нардеп також зазначив, що на фото та відео допиту, оприлюдненому напередодні у ЗМІ, саме Максим Тєрєхов. "Це можна стверджувати напевно", – додав Мельник.

      затримані рибалки
      Максим Тєрєхов – один із затриманих Росією рибалок / Фейсбук Павла Мельника

      Та зазначив, що на чорно-білому фото – Василь Тюркеджи.

      затримані рибалки
      Василь Тюркеджи – один із затриманих Росією рибалок / Фейсбук Павла Мельника

      Наразі інформація щодо рибалок уточнюється.

      Що відомо про захоплення Росією українського судна

      • У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали маломірне судно з 4 українцями на борту.
      • За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.
      • Поліція уже відкрила кримінальну справу за "викрадення і викрадення плавзасобу" за фактом захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту.

      Затриманий українець на допиті в окупаційних "правоохоронців": відео

      Прогноз погоди на 16 лютого: прийшла справжня весна
      сьогодні
      3222
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Запоріжжя Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:40 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
      37716
      15 лютого , 22:00 Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?
      Світлана Фус 1243
      15 лютого , 21:00 Велике інтерв'ю з Зеленським: що наговорив президент і чому вірити не варто
      Віталій Шабунін 2656
      15 лютого , 20:30 "Відрядження" на Донбас: як військові РФ намагаються приховати свої злочини
      Михайло Макарук 3194
      15 лютого , 20:00 Маски скинуто: соратник Тимошенко виступив на захист Онищенка
      Сергій Лещенко 12884
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук