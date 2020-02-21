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      Украинца похитили в Нигерии: на судно напали пираты

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      По меньшей мере одного гражданина Украины пираты похитили у берегов Нигерии. Он находился на судне, которое шло под флагом Либерии и принадлежит греческой компании. Инцидент произошел утром 20 февраля.

      Как сообщило посольство Украины в Греции, речь идет о судне Alpine Penelop. Владелец корабля – греческая компания Goldenport Shipmanagement LTD, передает пресс-служба украинского МИД.

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      В результате нападения на судно пираты захватили и вывезли в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, в том числе одного гражданина Украины.

      Из-за инцидента компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа.

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      Теги: Новости Украины
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