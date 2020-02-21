Украинца похитили в Нигерии: на судно напали пираты

По меньшей мере одного гражданина Украины пираты похитили у берегов Нигерии. Он находился на судне, которое шло под флагом Либерии и принадлежит греческой компании. Инцидент произошел утром 20 февраля.

Как сообщило посольство Украины в Греции, речь идет о судне Alpine Penelop. Владелец корабля – греческая компания Goldenport Shipmanagement LTD, передает пресс-служба украинского МИД. Важно! В Крыму "суд" арестовал украинских рыбаков: что известно В результате нападения на судно пираты захватили и вывезли в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, в том числе одного гражданина Украины. Из-за инцидента компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа. Новость дополняется...