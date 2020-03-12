Украинец, которого похитили пираты, вернулся домой
Домой вернулся украинец Дмитрий Голяненко, который почти месяц пробыл в плену нигерийских пиратов.
В переговорах по освобождению моряков принимали участие украинское посольство в Греции, а также судоходная компания, которой принадлежит захваченный корабль. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.
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Совместными усилиями весь экипаж удалось освободить из плена. А украинец уже дома с семьей.
"Украина своих не бросает", – написал Кулеба.
Что известно о похищении украинца?20 февраля у берегов Нигерии пираты напали на судно, которое следовало под флагом Либерии и принадлежит греческой компании. На тот момент там находились 24 члена экипажа.
В результате нападения пираты захватили и вывезли в неизвестном направлении украинского моряка Дмитрия Голяненко вместе с 9 членами экипажа.