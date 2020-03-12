Украинец, которого похитили пираты, вернулся домой

Домой вернулся украинец Дмитрий Голяненко, который почти месяц пробыл в плену нигерийских пиратов.

В переговорах по освобождению моряков принимали участие украинское посольство в Греции, а также судоходная компания, которой принадлежит захваченный корабль. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

Больше об этом Украинца похитили в Нигерии: на судно напали пираты

Совместными усилиями весь экипаж удалось освободить из плена. А украинец уже дома с семьей.

"Украина своих не бросает", – написал Кулеба.

Україна своїх не кидає.



20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу “Alpine Princess”. Зокрема, громадянина України.@UKRinGRC і судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

Что известно о похищении украинца?20 февраля у берегов Нигерии пираты напали на судно, которое следовало под флагом Либерии и принадлежит греческой компании. На тот момент там находились 24 члена экипажа.



В результате нападения пираты захватили и вывезли в неизвестном направлении украинского моряка Дмитрия Голяненко вместе с 9 членами экипажа.