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      Украинец, которого похитили пираты, вернулся домой

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      Домой вернулся украинец Дмитрий Голяненко, который почти месяц пробыл в плену нигерийских пиратов.

      В переговорах по освобождению моряков принимали участие украинское посольство в Греции, а также судоходная компания, которой принадлежит захваченный корабль. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

      Больше об этом Украинца похитили в Нигерии: на судно напали пираты

      Совместными усилиями весь экипаж удалось освободить из плена. А украинец уже дома с семьей.

      "Украина своих не бросает", – написал Кулеба.

      Что известно о похищении украинца?20 февраля у берегов Нигерии пираты напали на судно, которое следовало под флагом Либерии и принадлежит греческой компании. На тот момент там находились 24 члена экипажа.

      В результате нападения пираты захватили и вывезли в неизвестном направлении украинского моряка Дмитрия Голяненко вместе с 9 членами экипажа.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины МИД Украины Николай Кулеба Нигерия Пираты
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