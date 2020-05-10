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Залезли по стремянке и похитили украинца: в Африке пираты напали на грузовое судно

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Пираты похитили украинца у берегов Экваториальной Гвинеи
Пираты похитили украинца у берегов Экваториальной Гвинеи / Getty Images

У берегов Гвинейского залива на западном побережье Африки пираты напали на грузовой корабль RIO MITONG. Проверенной информации пока нет, но якобы злоумышленники похитили двух членов экипажа – украинца и россиянина.

Об атаке пиратов в Гвинейском заливе рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

Напомним, в апреле Пираты похитили украинского моряка у берегов Бенина

Что известно о нападении пиратов и вероятном похищении украинца

  • В нескольких милях от порта Малабо (Экваториальная Гвинея) пираты на катере атаковали грузовое судно RIO MITONG. 
  • Пираты якобы догнали корабль и залезли на него с помощью стремянки.
  • В результате атаки, вероятно, злоумышленники похитили двух членов экипажа – граждан Украины и России.
  • Остальной экипаж будто бы в безопасности, а само судно прибыло в порт Малабо.

Место совершения нападения на судно RIO MITONG: смотрите карту

К теме 12 марта домой вернулся украинец, которого почти месяц держали в плену нигерийские пираты

По данным портала Dryad Global, корабль RIO MITONG сейчас плавает под флагом Коморских островов, его размеры – 122 на 20 метров. В рейсе 9 мая на борту был сборный груз, который пиратов не заинтересовал. 

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Грузовой корабль RIO MITONG, с которого, вероятно, похитили украинца

Интересно, что вскоре после нападения на RIO MITONG пираты атаковали и научно-исследовательское судно MV DJIBLOHO и якобы похитили двух россиян.

Сейчас в регионе примерно 50 человек считаются такими, которых похитили пираты с целью вымогания выкупа.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Водный транспорт Пираты Похищение Африка Гвинея Новости Украины
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