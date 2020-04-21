Пираты похитили украинского моряка у берегов Бенина
Пираты напали на судно Tommi Ritscher. Они захватили команду в плен, среди которых и украинец.
Нападение произошло у берегов Бенина, когда контейнеровоз Tommi Ritscher стоял на рейде в порту Котона. Информацию о похищении украинского моряка подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу.
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"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна", – отметил Погорельцев.
Впоследствии стало известно, что нападение на судно произошло еще 19 апреля в территориальных водах Бенина. Патрульные катера ВМС Бенина сумели заблокировать судно, и оно осталось в территориальных водах страны. Однако после нападения пираты покинули корабль, взяв в заложники 8 человек. Среди них и украинец. На борту корабля осталось 11 членов экипажа, сумевших забаррикадироваться во время нападения.
Оператором судна Tommi Ritscher является немецкая компания Transeste Schiffahrt Gmbh. Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.
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