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      Пираты похитили украинского моряка у берегов Бенина

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      Судно Tommi Ritscher, на которое напали пираты / facebook.com

      Пираты напали на судно Tommi Ritscher. Они захватили команду в плен, среди которых и украинец.

      Нападение произошло у берегов Бенина, когда контейнеровоз Tommi Ritscher стоял на рейде в порту Котона. Информацию о похищении украинского моряка подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу.

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      "По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна", – отметил Погорельцев.

      Впоследствии стало известно, что нападение на судно произошло еще 19 апреля в территориальных водах Бенина. Патрульные катера ВМС Бенина сумели заблокировать судно, и оно осталось в территориальных водах страны. Однако после нападения пираты покинули корабль, взяв в заложники 8 человек. Среди них и украинец. На борту корабля осталось 11 членов экипажа, сумевших забаррикадироваться во время нападения.

      Оператором судна Tommi Ritscher является немецкая компания Transeste Schiffahrt Gmbh. Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Кроме того, Посольство Украины в Нигерии, которое отвечает за Бенин, обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Пираты
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