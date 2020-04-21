Пірати викрали українського моряка біля берегів Беніна

Пірати напали на судно Tommi Ritscher. Вони захопили команду в полон, серед яких і українець.

Напад стався біля берегів Беніну, коли контейнеровоз Tommi Ritscher стояв на рейді в порті Котону. Інформацію про викрадення українського моряка підтвердив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев в коментарі Укрінформу.

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"За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна", – зазначив Погорельцев.

Згодом стало відомо, що напад на судно сталося ще 19 квітня в територіальних водах Беніну. Патрульні катери ВМС Беніну зуміли заблокувати судно, і воно залишилося в територіальних водах країни. Однак після нападу пірати покинули корабель, взявши у заручники 8 осіб. Серед них і українець. На борту корабля залишилося 11 членів екіпажу, які зуміли забарикадуватися під час нападу.

Оператором судна Tommi Ritscher є німецька компанія Transeste Schiffahrt Gmbh. Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з’ясування обставин справи. Окрім того, Посольство України в Нігерії, яке відповідає за Бенін, звернулося до бенінських компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.