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      Пірати викрали українського моряка біля берегів Беніна

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      Судно Tommi Ritscher, на яке напали пірати / facebook.com

      Пірати напали на судно Tommi Ritscher. Вони захопили команду в полон, серед яких і українець.

      Напад стався біля берегів Беніну, коли контейнеровоз Tommi Ritscher стояв на рейді в порті Котону. Інформацію про викрадення українського моряка підтвердив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев в коментарі Укрінформу

      До слова Важливо захистити наші порти, – Зеленський у Бердянську про будівництво бази ВМС – фото

      "За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна", – зазначив Погорельцев.

      Згодом стало відомо, що напад на судно сталося ще 19 квітня в територіальних водах Беніну. Патрульні катери ВМС Беніну зуміли заблокувати судно, і воно залишилося в територіальних водах країни. Однак після нападу пірати покинули корабель, взявши у заручники 8 осіб. Серед них і українець. На борту корабля залишилося 11 членів екіпажу, які зуміли забарикадуватися під час нападу.

      Оператором судна Tommi Ritscher є німецька компанія Transeste Schiffahrt Gmbh. Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з’ясування обставин справи. Окрім того, Посольство України в Нігерії, яке відповідає за Бенін, звернулося до бенінських компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Водний транспорт Пірати
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