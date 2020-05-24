Сім українських моряків звільнили з полону піратів

Два місяці пробули в полоні піратів українські моряки з контейнеровоза MSC TALIA F. 24 травня їх нарешті звільнили.

Про звільнення українських моряків з полону піратів повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттер.

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"Українські консули, Посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому", – написав Кулеба.

Міністр не уточнив, в який саме спосіб були звільнені українські моряки з полону.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Як українські моряки потрапили у полон піратів

22 березня пірати у Гвінейській затоці напали на контейнеровоз MSC TALIA F. Сталося це вранці, коли судно було на підході до столиці Габону Лібревіля. Нападникам вдалося взяти в полон сімох осіб, серед них капітана та його помічника. Ще десяти морякам вдалося сховатися в трюмах корабля. Всі вони виявилися українцями.

Після цього пірати почали громити обладнання на кораблі, в тому числі обстрілюючи трюми, де сховалися моряки. Згодом вони покинули судно.