Сім українських моряків звільнили з полону піратів
Два місяці пробули в полоні піратів українські моряки з контейнеровоза MSC TALIA F. 24 травня їх нарешті звільнили.
Про звільнення українських моряків з полону піратів повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттер.
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"Українські консули, Посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому", – написав Кулеба.
Міністр не уточнив, в який саме спосіб були звільнені українські моряки з полону.
Як українські моряки потрапили у полон піратів
22 березня пірати у Гвінейській затоці напали на контейнеровоз MSC TALIA F. Сталося це вранці, коли судно було на підході до столиці Габону Лібревіля. Нападникам вдалося взяти в полон сімох осіб, серед них капітана та його помічника. Ще десяти морякам вдалося сховатися в трюмах корабля. Всі вони виявилися українцями.
Після цього пірати почали громити обладнання на кораблі, в тому числі обстрілюючи трюми, де сховалися моряки. Згодом вони покинули судно.