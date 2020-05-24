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Семь украинских моряков освободили из плена пиратов

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Звільнення моряків з полону
Звільнення моряків з полону / Getty Images

Два месяца пробыли в плену пиратов украинские моряки с контейнеровоза MSC TALIA F. 24 мая их наконец освободили.

Про звільнення українських моряків з полону піратів повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттер. 

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"Українські консули, Посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому", – написав Кулеба. 

Міністр не уточнив, в який саме спосіб були звільнені українські моряки з полону.

Як українські моряки потрапили у полон піратів

22 березня пірати у Гвінейській затоці напали на контейнеровоз MSC TALIA F. Сталося це вранці, коли судно було на підході до столиці Габону Лібревіля. Нападникам вдалося взяти в полон сімох осіб, серед них капітана та його помічника. Ще десяти морякам вдалося сховатися в трюмах корабля. Всі вони виявилися українцями.

Після цього пірати почали громити обладнання на кораблі, в тому числі обстрілюючи трюми, де сховалися моряки. Згодом вони покинули судно.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Водный транспорт Николай Кулеба Пираты Новости Украины
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