Пираты у Нигерии похитили 15 человек с корабля: среди них могут быть украинцы
Возле Нигерии в водах Гвинейского залива 17 июля пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа. Речь идет, скорее всего, о гражданах Украины и России.
Рассказали об инциденте в издании Dryad Global, которое освещает проблематику безопасности на море. Там пишут, что речь идет о самом дальнем от берега акте пиратства, зарегистрированном в Гвинейском заливе – за 210 миль.
Напомним Лишь в мае 7 украинских моряков, которых освободили из плена пиратов, вернулись домой
Что известно о возможном похищении украинских моряков 17 июля
- Судно Curacao Trader (танкер, перевозящий химические продукты) плыло под флагом Либерии.
- В открытом море в 210 милях от берега на борт танкера поднялись 8 вооруженных пиратов.
- Известно о похищении 15 человек, среди которых как якобы россияне и украинцы.
Судно, с которого похитили моряков, построенное в 2007 году, оно 20,5 метра в ширину и 116,5 метра длиной.
17 июля пираты похитили моряков, среди которых, вероятно, украинцы / Фото african.com.ua
Коротко о пиратстве в Гвинейском заливе
- Гвинейский залив расположен у западного побережья Африки.
- Регион считают самым опасным на планете из-за угрозы морских разбойников.
- Там фиксируют до половины случаев мирового пиратства.
- В 2020 за полгода зафиксировано на 47% больше случаев пиратства, чем за аналогичный период 2019 года.
- Пираты захватывают моряков и держат в качестве заложников, чтобы получать за них выкуп.
Гвинейский залив – опасный из-за пиратства регион: смотрите расположение на карте