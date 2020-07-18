Возле Нигерии в водах Гвинейского залива 17 июля пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа. Речь идет, скорее всего, о гражданах Украины и России.

Рассказали об инциденте в издании Dryad Global , которое освещает проблематику безопасности на море. Там пишут, что речь идет о самом дальнем от берега акте пиратства , зарегистрированном в Гвинейском заливе – за 210 миль.

Напомним Лишь в мае 7 украинских моряков, которых освободили из плена пиратов, вернулись домой

Что известно о возможном похищении украинских моряков 17 июля

Судно Curacao Trader (танкер, перевозящий химические продукты) плыло под флагом Либерии.

В открытом море в 210 милях от берега на борт танкера поднялись 8 вооруженных пиратов.

Известно о похищении 15 человек , среди которых как якобы россияне и украинцы.

Судно, с которого похитили моряков, построенное в 2007 году, оно 20,5 метра в ширину и 116,5 метра длиной.



17 июля пираты похитили моряков, среди которых, вероятно, украинцы / Фото african.com.ua

Коротко о пиратстве в Гвинейском заливе

Гвинейский залив расположен у западного побережья Африки.

Регион считают самым опасным на планете из-за угрозы морских разбойников.

Там фиксируют до половины случаев мирового пиратства.

В 2020 за полгода зафиксировано на 47% больше случаев пиратства, чем за аналогичный период 2019 года.

Пираты захватывают моряков и держат в качестве заложников, чтобы получать за них выкуп.