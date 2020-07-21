Захоплення заручників у Луцьку: терорист стріляв по правоохоронцях та викинув гранату
У Луцьку чоловік, який захопив рейсовий автобус, здійснив два постріли у бік правоохоронців. Також терорист викинув з вікна автобуса гранату, проте, на щастя, вона не здетонувала.
Зловмисник каже про ще один вибуховий пристрій
Усі штори в автобусі закриті, проте одне з вікон розбито. Про це повідомляє Департамент карного розшуку у телеграмі.
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За словами зловмисника, він сховав ще один вибуховий пристрій в іншому місці. Його начебто можна привести в дію дистанційно.
Інформації про постраждалих наразі немає
Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник", СБУ проводить спецоперацію "Бумеранг". Театральний майдан оточили спецпризначенці. Відомостей про постраждалих наразі нема.
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Що відомо про захоплення автобуса у Луцьку
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати.
- Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- За словами поліції, чоловік таким чином протестує проти системи.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.
- Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.