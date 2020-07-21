У Луцьку чоловік, який захопив рейсовий автобус, здійснив два постріли у бік правоохоронців. Також терорист викинув з вікна автобуса гранату, проте, на щастя, вона не здетонувала.

Зловмисник каже про ще один вибуховий пристрій Усі штори в автобусі закриті, проте одне з вікон розбито. Про це повідомляє Департамент карного розшуку у телеграмі. Актуально Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку За словами зловмисника, він сховав ще один вибуховий пристрій в іншому місці. Його начебто можна привести в дію дистанційно. Інформації про постраждалих наразі немає Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник", СБУ проводить спецоперацію "Бумеранг". Театральний майдан оточили спецпризначенці. Відомостей про постраждалих наразі нема. Детально Чоловік погрожує підірвати автобус із заручниками в центрі Луцька: також може мати зброю – фото Що відомо про захоплення автобуса у Луцьку Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Він пригрозив його підірвати.

Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.

За словами поліції, чоловік таким чином протестує проти системи.

За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.

Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.