В Луцке 21 июля мужчина захватил автобус с заложниками. Он называет себя "Максим Плохой" и является автором книги "Философия преступника". В чем заключается его "философия" – читайте в нашем материале.

Журналисты 24 канала полистали "Философию преступника", чтобы понять, чего, кроме внимания, может хотеть преступник.

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Этот сборник мыслей, судя по всему, созданный автором во время отбывания им наказания за, как он сам пишет, бандитизм.

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Его книга – размышления о сущности преступлений, преступников и системы наказаний, в которой оказываются преступники после совершения преступлений. Образ преступника, при этом, описан довольно романтизированно. Немало страниц посвящены попыткам проанализировать явление государства и особенностей существования общества. Собственные мысли автора пересыпаны цитатами из религиозных трудов, произведений философов и психологов, а также цитатами из классических произведений, которые входят в общеобразовательную школьную программу по литературе.

При этом прослеживается мысль, что преступники – это по настоящему свободные люди, которые пошли против системы, получив в возможности совершать преступления настоящую свободу. Как следует из книги, законы существуют для того, чтобы ограничивать свободу личности. Чем ближе к концу произведения – тем более путанными становятся мысли автора, который пытается подтвердить их авторитетность цитатами из известных книг.

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Далее просто приводим ряд цитат:

"Мама моя всю жизнь проработала в школах учителем русского языка и литературы. Всю жизнь трудится, не покладая рук. Рос я в семье интеллигентов, и были все предпосылки, что с меня "будет толк". В 11-ом классе меня задержали на базаре с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. Насмотревшись боевиков, решил стать крутым. Завели уголовное дело, но благодаря связям отца его замяли. После окончания школы отец пристроил меня в институт, в котором преподавал. Проучился я там несколько месяцев и уехал, ничего никому не сказав, с приятелем и новым обрезом ружья в Одессу на поиски приключений.

Что-то есть в этом городе притягивающее. Это город с душой. Убегал я туда не раз. Учёные говорят, что жажда странствий в наших генах заложена древними предками. Вернулся спустя две недели домой грязный и голодный с твердым намерением уйти в монастырь.

Но для начала нужно было поступить в духовную семинарию, что я и сделал. Пробыл я там несколько месяцев. Помню, радостно было у меня первое время на душе и я еще больше укрепился в своем решении уйти в монастырь. Но со временем наступило прозрение – я увидел лживость церкви и её служителей. Мне стало противно находится в её лоне. Религия, церковь, которая не способствует человеку познать себя, а лишь мзду берёт за своё посредничество между человеком и Богом и вселяет страх и неуверенность в души, – не могла стать моим самовыражением. Сейчас я понимаю, что мое желание уйти в монастырь было страхом перед жизнью в миру, перед трудностями впереди, о которых мне нашёптывала интуиция".

"А в монастырь я все-таки попал. Странным образом иногда сбываются наши желания. Уже четыре года живу в монастыре бернардинов, построенным в 1615 году. 350 лет монастырь использовался по своему назначению – здесь жили монахи. Энергетика, намоленная ими за столетия, благотворно влияет на души закоренелых преступников. 50 лет, как здесь располагается исправительная колония максимального уровня безопасности. Заключённых здесь человек 500, из них 300 содержатся открыто. Это значит, что они могут находиться на улице в дневное время. Около 80 осужденных находятся в секторе пожизненного лишения свободы. Оставшиеся 120 отбывают наказания в ПКП (помещение камерного типа). Я вхожу в число последних. Из камеры выпускают каждый день на один час в прогулочный дворик".

Преступный мир

"Камера представляет собой помещение 5 на 5 метров с двумя окнами. Большую часть площади занимают двухъярусные нары на восемь человек. Сейчас нас семеро. Пятеро отбывают срок за убийство при отягощающих обстоятельствах. Я не вхожу в эту пятерку, осудили меня по статье "бандитизм", как организатора и главаря банды".

"Я противник убийства, особенно из корыстных побуждений. Неоправданная жестокость, изнасилование, насилие над детьми, стариками в преступном мире не приветствуется. Здесь своя иерархия: вор в законе, бродяга, мужик, козёл, обиженный. Свои правила – понятия.

Преступный мир – это теневая держава со своими министрами, законами и политикой. Преступники – бунтари по своей сути, отрицающие рамки и законы, навязанные из вне, – придумали свои рамки и законы".

"Мой монастырь расположен в Западной Украине в г. Сокаль Львовской области, около границы с Польшей. Когда подъезжаешь к нему, открывается одновременно пугающее и захватывающее зрелище: часовня, купол с крестом на фоне колючей проволоки и вышек с автоматчиками. Из окна моей камеры открывается прекрасный вид: дома, речка и пасущиеся коровы".

"Просидев под следствием на малолетке два месяца, я вышел под подписку о невыезде. И сразу же приступил к выполнению мечты стать авторитетным и богатым, конечно же, преступным путем. Мать мне говорила, что я слишком рано стал самостоятельным, так оно и было.

В 17 лет я был главарём банды, организаторские способности замечались за мной ещё в школе, где я был главой совета класса. Жил отдельно от родителей с красивой девушкой на пять лет старше меня, был при деньгах и в золоте. Я был малолетней сволочью, но сказал бы мне кто-нибудь это тогда, – остался бы калекой".

Внутреннее состояние

"Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть – это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние".

"Самым важным событием в моей жизни стало рождение сына. То, что он был зачат в любви и был желанным, надеюсь, будет помогать ему в жизни. Появился он на свет, когда его отец сидел в тюрьме. Первый раз увидел его уже семимесячным уже на свидании. Чувство отцовства по своему величию может уступать только чувствам материнским. Счастливая мать, кормящая грудью ребенка, – самое великое и захватывающее зрелище! Души родителей остаются в их детях и внуках.

Привезли меня в монастырь отбывать наказание 3 февраля, по церковному календарю – это день Максима. В такие моменты жизни появляется ощущение, что не всё в твоих руках, в символичности происходящего. Когда мне было 17 лет, произошел со мной мистический случай. В компании новых знакомых во время застолья я, чтобы произвести впечатление крутого, сказал, что отсидел 6-летний срок в колонии. Когда у меня поинтересовались, где именно, ответил: "В Дрогобыче, на усиленном режиме". Выглядел я старше своих 17-ти, поэтому сказанное мною никто не подверг сомнению. Через год после этого случая суд вынес приговор: шесть лет лишения свободы, и попал я в Дрогобыч, на ту самую зону, о которой говорил ранее. И попробуй после этого не верь в силу человеческого слова и желания, способность предсказывать и предвидеть".

"В тюрьме очень важно умение видеть в людях хорошее. Поверьте, есть его немало и в самых закоренелых преступниках. Обстановка неприязни, царящая в карательной системе, мало способствует раскрытию лучшего в человеке. Учреждения, названные "исправительными", на деле таковыми не являются, наказание – это вся их функция. Причем само лишение свободы человека считается недостаточным основанием. Получай бонус в виде избиений, лишения медицинской помощи, тепла, света, нормальной воды и пищи. Не потерять смысла своего существования -главная и самая трудная задача осуждённого. Зона – это витрина пороков общества, концентрат его "зла". Зона – государство в миниатюре, и чем хуже государство – тем страшнее его миниатюра".

"Как известно, рыба гниёт с головы. И когда в теленовостях я слышу, как врачи продают людям лекарства от несуществующих болезней, как властьимущие разворовывают деньги для лечения детей и стариков, как матери бросают новорожденных детей и их дети отказываются от родителей, – у меня, преступника, сердце обливается кровью. "Я преступник, я сделал людям много зла", – повтори за мной эти слова, добропорядочный гражданин. Ах, да, я забыл: не пойман – не вор, презумпция невинности вместо совести. Но тогда хоть не судите других за то, что делаете сами, а то аж тошнит от вашего лицемерия. Урон, нанесённый обществу моими преступлениями, ничтожно мал по сравнению с уроном, наносимым действиями недобросовестного властьимущего. Только в отличие от чиновника я честен перед самим собой, не выдаю себя за белого и пушистого".

"Я не хочу делегировать своё право быть могущественным, право власти над своей жизнью малодушным государственным "мужам". Система отреагировала жестко на моё желание осуществлять власть самому, непосредственно. Оказалось, что мой отказ подарить Системе контрольный пакет акций предприятия "моя жизнь" является преступлением. Система, состоящая из преступников в законе, крайне возмущена моей несанкционированной преступностью".

Кто такой "Абсолютный преступник"

"Преступник – это, прежде всего, творец. Он творит самого себя. Ненормальные – это, скорее, те, кто ненавидит всё новое, ничего, кроме жалости, такие не вызывают. "Он был совершенно чужд всяких заранее начертанных рамок, всяких безусловных решений, исключающих возможность свободного исследования и свободного творчества", – это об Абсолютном Преступнике".

"Законопослушный – это неудобная поза. "Он не может противостоять силе, он может лишь перебежать на её сторону. Он выживает не потому, что победил, а потому, что примазался к победителям, сам таковым не являясь. Он труслив, слаб, мелок. Он существует не потому, что другим являет свою волю и утверждает её вопреки сопротивлению – он существует по милости сильного и заискивает этой милости: собака, сказал бы мусульманин, он зависим, у него душа раба". Каждый сам определяет масштаб, в котором уважает и ценит себя. Масштаб тюрьмы, зоны небольшой, почти все "ценные" в этом масштабе авторитеты теряют свою ценность, выйдя на свободу, растворяются в огромном масштабе другого мира.

Чтобы опять ощутить значительность, есть два варианта: либо сколотить и возглавить бригаду из незначительных, либо вернуться в зону с новым сроком, первый часто заканчивается вторым. Если человек не в состоянии подняться на вершину, то ему ничего не остается, как опустить вершину до и ниже себя. Так человек идет по линии наименьшего сопротивления, опуская оценками все ниже себя. Таковыми являются осуждающие и завидующие, их осуждения суть признания своей слабости".

"Абсолютный Преступник – это осознавший свою ценность и осуществляющий право на свою первородную свободу. Его абсолютность -это усталость от относительности и условности, преодоление их. В абсолютном добро и зло, любовь и ненависть, страх и отвага, радость и скорбь суть одно. Он хочет любить жизнь во всех её проявлениях, осознавать сущность каждого мига. Абсолютный Преступник может внушать к себе сильную любовь или сильную ненависть, но он никогда не вызывает равнодушие и презрение".

"Каждый вождь изначально – Преступник, но не каждый Преступник хочет быть вождём. Если он этого хочет – он уже не Преступник. Когда Преступник становится вождём, пускай даже в преступном мире, – это вырождение, а не удача, как думают многие, ибо он выбирает зависимость, а не свободу. Иосиф Сталин был сильным, когда грабил банки и перестал быть таким, когда стал вождём. Когда он был обычным бандитом, в нём было меньше страха, вместе с жаждой власти пришёл страх. Злодеяния вождя суть попытки избавиться от страха".

Захват заложников в Луцке: что известно