Терорист, який назвав себе Максимом Плохим, взяв у заручники автобус із людьми близько 9:30 ранку 21 липня. Станом на 20:45 вже троє людей покинули автобус. Спецоперація триває.

Терорист відпустив бабусю, вагітну жінку та дитину, повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у фейсбуці.

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Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко заявив, що президент Володимир Зеленський особисто розмовляв з терористом Максимом Плохим, пише телеграм-канал Klymenko Time. Після цього зловмисник відпустив 3 людей.

Психологічний стан їх ви самі розумієте який,

– додав Тимошенко.

Щодо пораненого в автобусі, то Кирило Тимошенко сказав, що інформації ні підтвердити ні спростувати не може.

Згодом інформацію про розмову Володимира Зеленського з терористом підтвердили в Офісі Президента агентству Інтерфакс-Україна. Президент і надалі тримає ситуацію під контролем.

Департамент карного розшуку у телеграмі підтвердив, що за результатами тривалих перемовин з террористом, перший заступник Голови Національноі поліції Євген Коваль вивів трьох заручників.

Терорист почав відпускати людей: відео

Зауважимо, що наразі невідомо точної кількості людей, які перебувають в автобусі. За різними даними, це від 10 до 20 осіб.

Близько 19:00 людям вдалося передати питну воду. Терорист розповів журналістам, що в автобусі є поранений, а загалом заручники перебувають у поганому стані.

Захоплення заручників у Луцьку: що відомо

21 липня близько 9:30 терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Він пригрозив його підірвати та заявив, що має вибухівку і зброю.

В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.

На місці працює поліція та глава МВС Арсен Аваков. Перемовини тривають вже кілька годин.

Максим Плохой вимагав, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".