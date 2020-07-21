Террорист, который назвал себя Максимом Плохим, взял в заложники автобус с людьми около 9:30 утра 21 июля. По состоянию на 20:45 уже три человека покинули автобус. Спецоперация продолжается.

Террорист отпустил бабушку, беременную женщину и ребенка, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в фейсбуке. Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что президент Владимир Зеленский лично разговаривал с террористом Максимом Плохим, пишет телеграм-канал Klymenko Time. После этого злоумышленник отпустил 3 человек. Департамент уголовного розыска в телеграме подтвердил, что по результатам длительных переговоров с террористом, первый заместитель главы национальной полиции Евгений Коваль вывел трех заложников. Новость дополняется. Террорист начал отпускать людей: видео