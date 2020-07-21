В Луцке утром 21 июля мужчина, который называет себя "Максимом Плохим" захватил автобус с около 20 заложниками. Он в течение всего дня бросал из автобуса взрывчатку и стрелял. Спустя чуть больше 12 часов террориста задержали в результате штурма.

Задержание Максима Кривоша попало в прямые трансляции, которые журналисты вели с места событий, пишет 24 канал.

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Известно, что перед началом штурма заложники смогли выйти из автобуса. Как заверили в Службе безопасности Украины, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Перед самим штурмом рядом с автобусом снова прогремел громкий взрыв. Впоследствии к захваченному транспорту подъехал танк, позади которого прятался микроавтобус. Тогда силовики начали штурм автобуса.

Известно, что Кривош сам согласился отпустить заложников и сдаться. Это произошло в результате переговоров, которые в течение всего дня вело руководство полиции.



Задержанный террорист Максим Кривош / Фото Klymenko Time

Информацию об освобождении заложников и задержании "Максима Плохого" подтвердил и глава МВД Арсен Аваков. Он опубликовал видео, на котором заложники выходят из автобуса.

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В течение всего дня количество заложников различалась и по разным версиям доходило до 20. Впрочем, в СБУ уточнили: Максим Кривош взял в заложники 13 человек. Всех их удалось спасти.

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