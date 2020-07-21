Луцкого террориста задержали: фото и видео штурма
В Луцке утром 21 июля мужчина, который называет себя "Максимом Плохим" захватил автобус с около 20 заложниками. Он в течение всего дня бросал из автобуса взрывчатку и стрелял. Спустя чуть больше 12 часов террориста задержали в результате штурма.
Задержание Максима Кривоша попало в прямые трансляции, которые журналисты вели с места событий, пишет 24 канал.
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Известно, что перед началом штурма заложники смогли выйти из автобуса. Как заверили в Службе безопасности Украины, жертв среди мирного населения удалось избежать.
Перед самим штурмом рядом с автобусом снова прогремел громкий взрыв. Впоследствии к захваченному транспорту подъехал танк, позади которого прятался микроавтобус. Тогда силовики начали штурм автобуса.
Известно, что Кривош сам согласился отпустить заложников и сдаться. Это произошло в результате переговоров, которые в течение всего дня вело руководство полиции.
Задержанный террорист Максим Кривош / Фото Klymenko Time
Информацию об освобождении заложников и задержании "Максима Плохого" подтвердил и глава МВД Арсен Аваков. Он опубликовал видео, на котором заложники выходят из автобуса.
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В течение всего дня количество заложников различалась и по разным версиям доходило до 20. Впрочем, в СБУ уточнили: Максим Кривош взял в заложники 13 человек. Всех их удалось спасти.
Захват маршрутки с заложниками в Луцке: кратко
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка маршрутку с около 20 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Сам террорист, называющий себя "Максимом Плохим", позиционирует себя "антисистемщиком". Он заявляет, что государство отбирает у людей свободу.
- Его ключевое требование – чтобы Владимир Зеленский, ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе".
- Сейчас центр Луцка перекрыт. Силовики ведут переговоры с террористом, чтобы тот освободил заложников. Участвует в переговорах также глава МВД Украины Арсен Аваков, который срочно прилетел на Волынь.
- На данный момент удалось достичь первых договоренностей. Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль передал в автобус воду для заложников.
- Впоследствии он просил передать ему ребенка, который находится в захваченном автобусе. Впрочем в ответ полицейский услышал лишь выстрелы.