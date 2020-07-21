Луцького терориста затримали: фото й відео штурму
У Луцьку зранку 21 липня чоловік, який називає себе "Максимом Плохим" захопив автобус з близько 20 заручниками. Він впродовж усього дня кидав з автобуса вибухівку й стріляв. Через трохи більше як 12 годин терориста затримали внаслідок штурму.
Затримання Максима Кривоша потрапило в прямі трансляції, які журналісти вели з місця подій, пише 24 канал.
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Відомо, що перед початком штурму заручники змогли вийти з автобуса. Як запевнили у Службі безпеки України, жертв серед мирного населення вдалося уникнути.
Перед самим штурмом поряд з автобусом знову пролунав гучний вибух. Згодом до захопленого транспорту під'їхав бронетранспортер, позаду якого ховався мікроавтобус. Тоді силовики почали штурм автобуса.
Відомо, що Кривош сам погодився відпустити заручників і здатися. Це відбулося внаслідок переговорів, які впродовж всього дня вело керівництво поліції.
Затриманий терорист Максим Кривош / фото Klymenko Time
Інформацію про звільнення заручників і затримання "Максима Плохого" підтвердив і глава МВС Арсен Аваков. Він опублікував відео, на якому заручники виходять з автобуса.
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Упродовж усього дня кількість заручників різнилася і за різними версіями доходила до 20. Втім у СБУ уточнили: Максим Кривош взяв у заручники 13 людей. Усіх їх вдалося врятувати.
Захоплення маршрутки з заручниками в Луцьку: коротко
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош захопив у центрі Луцька маршрутку з близько 20 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Сам терорист, який називає себе "Максимом Плохим", позиціонує себе "антисистемником". Він заявляє, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключова вимога – аби Володимир Зеленський, ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".
- Наразі центр Луцька перекритий. Силовики ведуть переговори з терористом, аби той звільнив заручників. Бере участь у переговорах також глава МВС України Арсен Аваков, який терміново прилетів на Волинь.
- Наразі вдалося досягти перших домовленостей. Заступник голови Нацполіції Євген Коваль передав в автобус воду для заручників.
- Згодом він просив передати йому дитину, яка є в захопленому автобусі. Втім у відповідь поліцейський почув лише постріли.