У Луцьку зранку 21 липня чоловік, який називає себе "Максимом Плохим" захопив автобус з близько 20 заручниками. Він впродовж усього дня кидав з автобуса вибухівку й стріляв. Через трохи більше як 12 годин терориста затримали внаслідок штурму.

Затримання Максима Кривоша потрапило в прямі трансляції, які журналісти вели з місця подій, пише 24 канал.

Варто знати Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Відомо, що перед початком штурму заручники змогли вийти з автобуса. Як запевнили у Службі безпеки України, жертв серед мирного населення вдалося уникнути.

Перед самим штурмом поряд з автобусом знову пролунав гучний вибух. Згодом до захопленого транспорту під'їхав бронетранспортер, позаду якого ховався мікроавтобус. Тоді силовики почали штурм автобуса.

Відомо, що Кривош сам погодився відпустити заручників і здатися. Це відбулося внаслідок переговорів, які впродовж всього дня вело керівництво поліції.



Затриманий терорист Максим Кривош / фото Klymenko Time

Інформацію про звільнення заручників і затримання "Максима Плохого" підтвердив і глава МВС Арсен Аваков. Він опублікував відео, на якому заручники виходять з автобуса.

Штурм автобуса з терористом у Луцьку: дивіться відео

Упродовж усього дня кількість заручників різнилася і за різними версіями доходила до 20. Втім у СБУ уточнили: Максим Кривош взяв у заручники 13 людей. Усіх їх вдалося врятувати.

Захоплення маршрутки з заручниками в Луцьку: коротко