Для мене все очевидно, – Зеленський відверто розповів про свою розмову з терористом
Президент України Володимир Зеленський розповів, як та про що спілкувався з терористом, який захопив 13 заручників в автобусі у Луцьку. Він наголосив, що наслідки штурму були б непередбачуваними, а головне ж у цій ситуації – зберегти життя людей.
Зеленський розкрив деталі переговорів із терористом
Треба було оцінити, наскільки він адекватний
Український глава держави наголосив, що спершу "треба було оцінити його (терориста – 24 канал) вимоги, оцінити, наскільки він адекватна людина". Про це розповіли в "Українській правді".
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"Ми брали перерви у зустрічі з президенткою Швейцарії – вона все розуміла. Були дійсно трішечки не зрозумілі вимоги. Якщо навіть говорити про вимоги… Чи відпустить він людей?" – сказав Зеленський.
За словами президента, впродовж 9 годин з Максимом Плохим (Кривошем) розмовляли психологи та перемовники. При цьому чоловік погрожував і хотів тільки одного – "щоб виконані були його вимоги".
Штурм був би успішним, але могли загинути люди
Пропонували одразу зробити спецоперацію, яка ми з вами не знаємо чим би закінчилась,
– зауважив президент.
Зеленський впевнений, що штурм був би результативним, "але завжди є небезпека, що можуть загинути люди". Тому президент вирішив поговорити з терористом телефоном – "спробувати отримати можливість, щоб він відпустив людей".
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Про розмову з терористом
"Мене попередили, що він говорить з усіма 10 – 15 секунд. Ми з ним говорили 7 – 10 хвилин", – сказав президент. За цей час вдалося домовитися, що терорист зробить перший крок.
Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео,
– розповів Зеленський.
Після публікації відео терорист обіцяв приблизно через пів години відпустити заручників. Що й відбулося.
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Чи можна було вчинити інакше
"Для мене все це очевидно. Це очевидні для мене кроки", – заявив Зеленський.
Якщо ми можемо щось робити без штурму, якщо ми можемо не ризикувати життям хоча б однієї людини, то… Я з такими принципами живу, жив і буду жити,
– переконаний глава держави.
Адже у результаті – всі живі. "Для мене це найголовніша цінність", – підсумував Володимир Зеленський.
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Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- 21 липня вранці озброєний чоловік взяв у заручники 13 людей у рейсовому автобусі на Театральній площі в Луцьку.
- Себе терорист називав Максим Плохий, його справжнє ім'я – Кривош Максим Степанович.
- Він вимагав, щоб низка політичних і релігійних діячів оприлюднили відеозвернення з текстом: "Я – терорист в законі".
- Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників після розмови із Зеленським, а президент виклав у соцмережах відео, яке вимагав зловмисник (із рекомендацією фільму "Земляни").
- Невдовзі після цього терорист здався, усіх заручників відпустив, ніхто не загинув та не зазнав травм.