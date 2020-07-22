Як затримали Максима Плохого, звільняли заручників і коли вибухнула граната – відео
У соцмережах оприлюднили відео затримання Максима Плохого (Кривоша), який захопив автобус із заручниками в Луцьку. З різних ракурсів видно: спершу терорист вийшов із автобуса і неозброєний постояв декілька хвилин.
Потім до Кривоша підійшли двоє правоохронців, які одягли на нього кайданки, і медик. З автобуса виходять перші заручники, а вже опісля під'їжджає БТР і вибухає світлошумова граната. Відповідні відео з різних ракурсів оприлюднили журналісти Pavlovsky News.
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Одним із тих, хто підійшов до Кривоша, був Євген Коваль – перший заступник голови Нацполіції, у якого терорист стріляв, коли той намагався врятувати дитину. Після затримання Кривоша він пішов до салону автобуса, з якого вже встигли вийти троє заручників.
Затримання терориста і звільнення заручників – дивіться повне відео
Лише після того, як терориста відводять у сторону, до автобуса під'їжджає БТР, вибухає світлошумова граната і декілька військових в амуніції заскакують в автобус.
Захоплення автобуса у Луцьку: коротко
- Терорист 21 липня вранці повідомив до поліції, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Чоловік спрямував автобус у центр Луцька на Театральний майдан, там погрожував усіх підірвати.
- В автобусі перебували 13 людей, серед яких літня жінка, вагітна і підліток.
- Чоловік називає себе Максимом Плохим, але його справжнє ім'я – Кривош Максим Степанович.
- Його вимоги: усі чиновники України, релігійні й політичні діячі мали оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників після розмови із Зеленським, а президент виклав у соцмережах відео, яке вимагав зловмисник (із рекомендацією фільму "Земляни").
- Невдовзі після цього терорист здався, усіх заручників відпустив, ніхто не загинув та не зазнав травм.