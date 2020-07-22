У соцмережах оприлюднили відео затримання Максима Плохого (Кривоша), який захопив автобус із заручниками в Луцьку. З різних ракурсів видно: спершу терорист вийшов із автобуса і неозброєний постояв декілька хвилин.

Потім до Кривоша підійшли двоє правоохронців, які одягли на нього кайданки, і медик. З автобуса виходять перші заручники, а вже опісля під'їжджає БТР і вибухає світлошумова граната. Відповідні відео з різних ракурсів оприлюднили журналісти Pavlovsky News.

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Одним із тих, хто підійшов до Кривоша, був Євген Коваль – перший заступник голови Нацполіції, у якого терорист стріляв, коли той намагався врятувати дитину. Після затримання Кривоша він пішов до салону автобуса, з якого вже встигли вийти троє заручників.

Затримання терориста і звільнення заручників – дивіться повне відео

Затримання Кривоша з іншого ракурсу – відео

Лише після того, як терориста відводять у сторону, до автобуса під'їжджає БТР, вибухає світлошумова граната і декілька військових в амуніції заскакують в автобус.

Арсен Аваков розповів, що терорист вийшов з автобуса після того, як домовився з правоохоронцями та поговорив з президентом. За словами міністра МВС, він сам здався. У президента Зеленського та Максима Плохого нібито була домовленість: Зеленський закидує відео, а після цього заручників відпускають.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко